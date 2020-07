La promesa del Poder Ejecutivo respecto a priorizar la reactivación del empleo y la economía mediante la promoción y el destrabe de la inversión privada comienza a desteñirse, pues los anuncios en este ámbito fueron los grandes ausentes en el mensaje por 28 de julio que ofreció el presidente Martín Vizcarra.

La omisión fue advertida por columnistas de Perú21 y por el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli. Y la ausencia de medidas resulta aún más clara si se recuerda que hace menos de dos semanas, el nuevo jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Pedro Cateriano, aseguró que “la prioridad es destrabar inversiones para crear empleo; el Estado solo no puede seguir repartiendo bonos porque eso tiene un límite”.

Para Felipe Morris, economista y director de empresas, el mensaje incluyó algunas medidas que podrían ser rescatadas, pero en líneas generales no cumplió con las expectativas en el contexto de la crisis que atraviesa el país.

“No hubo un mea culpa en cuanto al pobre manejo de la pandemia ni sobre la necesidad de hacer ajustes. Faltó más convicción sobre la importancia de la inversión privada para reactivar la economía y recuperar empleos perdidos. Lo más resaltante fue el anuncio de un nuevo bono para 8 millones de familias, la pensión de orfandad y la utilización del mecanismo de gobierno a gobierno para una serie de proyectos grandes de inversión (las líneas 3 y 4 del Metro de Lima). Esperaba más”, explicó.

Estas omisiones, precisó, se deberían a la intención del Ejecutivo por tener un último año sin enfrentamientos, aunque ello implique no poner en marcha más grandes proyectos o defender los lineamientos de desarrollo del país. Esto último, además, fue una oportunidad perdida por el mandatario para deslindar de proyectos de ley populistas que plantea el Congreso.

“El país está siguiendo una línea de política económica en los últimos 25 años que nos ha traído crecimiento. Y es importante mantener los lineamientos y que se hagan los ajustes necesarios, como mayor inclusión social, pero manteniendo la política económica, y eso no se dijo. Ese es el tipo de mensaje que se requiere para dar confianza al inversionista”, agregó Morris, quien remarcó que ello será vital para crear empleo.

El hecho de que el presidente Martín Vizcarra anunciara en su mensaje que el programa Trabaja Perú generará más de 200 mil empleos temporales en total, en 25 regiones del país, podría parecer una respuesta a las expectativas en el plano laboral. No obstante, la medida no goza de aceptación entre los analistas porque no sería sostenible en el tiempo y palidece con la capacidad de generación de empleo del sector privado.

Carlos Parodi, economista y profesor de la Universidad del Pacífico, comenta que lo urgente a priorizar era la creación de empleo, pero ello implicaba a incentivarlo desde el sector privado, debido a que este genera el 80% de la inversión en el país.

“La primera (expectativa) era que el sector privado, que es el que genera la riqueza, iba a ser priorizado en el mensaje, y no solo la gran empresa, sino la mediana y pequeña. La inversión privada de las micro, pequeñas y medianas es fundamental, porque es ahí donde se genera la mayor cantidad de empleo. Faltó tener el objetivo claro, que era crear más puestos de trabajo. Y luego faltó decir cómo”, advierte.

Minería olvidada

La manera más rápida y eficaz de generar empleo, aclara Parodi, era mediante el destrabe de grandes proyectos mineros y de infraestructura.

“Mencionó a Quellaveco y que hay US$57 mil millones en proyectos mineros, algo que ya se sabe, y no dijo ‘vamos a sacar Tía María’ u otro proyecto (…). Lo que ha faltado es un programa económico”, precisó el economista, que coincide con Morris en que el Ejecutivo da señales de querer tener un último año tranquilo.

“Como se diría futbolísticamente, lo que quiere (el presidente) es jugar al empate”, agregó Parodi, refiriéndose a los ánimos de evitar confrontaciones y conflictos sociales por el destrabe de proyectos o anuncios de reformas.

Y ese sería precisamente el mayor problema para la economía peruana en 2021, pues el país está en riesgo de llegar al Bicentenario sin un gran nuevo proyecto minero en desarrollo. La advertencia la hace el presidente de la SNMPE.

“Antes era urgente sacar proyectos, hoy es vital. De estos 48 proyectos tenemos varios que pueden salir inmediatamente, como Tía María, que generaría más de 5,000 empleos formales; el segundo tajo de Las Bambas, con 2,000 puestos de trabajo. También están Corani y la Integración de Coroccohuayco. Si no los destrabamos, no solamente podemos llegar (a 2021) sin proyectos nuevos, sino con una crisis más aguda”, explicó Fumagalli a Perú21.

Otro de los problemas no abordados a profundidad es la simplificación de procesos burocráticos en el sector, algo que la SNMPE esperaría que suceda cuando se tenga listo el nuevo reglamento de procedimientos mineros, que Fumagalli espera que esté antes de 2021.

Anthony Laub, columnista de este diario y socio de la consultora LQG (antes Laub & Quijandría Energy Group), fue más crítico con el Ejecutivo y remarcó que el mensaje reflejó despreocupación por liberar proyectos de minería, hidrocarburos y electricidad. En ese sentido, coincidió con Felipe Morris en que sería ideal que el jefe de la PCM aclare qué medidas se adoptarán en lo que resta del año. “Que él (Martín Vizcarra) mantenga su imagen y que Cateriano se encargue de dar la pelea”, aseveró Laub.

Tenga en cuenta

-El presidente anunció que en 60 días se aprobará la política nacional de transformación digital en el Estado. Para Jaime Aguirre Guarderas, el anuncio es positivo, pero debe aterrizarse atendiendo las necesidades del país.

-“Faltan asuntos más concretos, que durante este periodo de COVID-19 se han hecho evidentes, como la falta de conectividad a nivel nacional en zonas rurales. Es algo a lo que se podría asignar más recursos”, afirmó.