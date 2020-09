Largos periodos de contribución obligatoria, aportes no reconocidos, restricciones para trabajar formalmente y otros problemas que atraviesan millones de aportantes y pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones podrían ser atendidos si el proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso es aprobado.

La propuesta fue anunciada por la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, y busca solucionar los problemas de jubilados y aportantes sin comprometer el futuro de sus pensiones. Por ello, incluirá un grupo de medidas de tipo coyuntural o de corto plazo y otro de largo plazo (ver infografía en la página 3).

El costo de la implementación sería de S/1,576 millones durante el primer año y de S/13,609 millones en el largo plazo.

“Esta es la propuesta que tenemos para que más peruanos tengan pensión (…). Haremos un esfuerzo muy grande para costear esta medida. Implica una reasignación presupuestal, pero creemos que es una medida necesaria”, informó Alva.

El bloque de medidas de corto plazo estará conformado por la entrega de una bonificación extraordinaria de S/760 para los jubilados que reciben sus pensiones a través de la ONP y la inclusión de una gran cantidad de aportantes en la entrega del bono universal de S/760.

Entre las seis acciones a largo plazo, las que destacan son la que permite reducir el periodo mínimo de aportación de 20 a 10 años para recibir pensión, la que facultaría la jubilación a los 50 años si se ha cumplido con 25 años de aportes y la que posibilitaría trabajar mientras se recibe dicha pensión.

Otra acción relevante serán las facilidades para pagar aportes y así ampliar la cantidad de trabajadores independientes en la ONP. Esta última iniciativa, según dejó entrever Alva, está hecha para incluir a peruanos que laboran en la informalidad.

Propuesta necesaria

Para Diego Macera, economista y gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), la iniciativa del Gobierno va por el camino correcto, aunque tendrá un impacto en el tesoro público.

“La propuesta más importante y justa es el reconocimiento de aportes menores de 20 años, pero esto obviamente va a poner más presión sobre las finanzas del sistema”, comentó a Perú21.

La iniciativa también fue calificada como positiva y bienintencionada por el exjefe de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), Juan José Marthans. Sin embargo, también advirtió que la propuesta llega un poco tarde y que se necesita mayor proactividad desde el Gobierno.

Al referirse a las iniciativas, dijo que el reconocimiento de los aportes es una de las aristas más destacables: “Hay que saludar las medidas positivamente. Y si esto es la antesala a una reforma integral, creo que está bien planteada y el próximo gobierno va a tener los instrumentos como para aprovechar la propuesta y buscar una reforma mucho más ambiciosa para evitar que nuestro país esté con problemas en la tercera edad”.

Pese a esto, el mayor desafío para el Ejecutivo, precisó, será lograr que el proyecto de ley sea aprobado en el Parlamento.

Debido a esto y al poco tiempo que le queda a la gestión de Martín Vizcarra, Marthans cree que el debate que se genere podría permitir dejar las bases para una reforma, mas no hacer una en sí.

“La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no es la mejor, y hemos sido testigos de que el espíritu sobre el cual se generan ciertas propuestas al interior del Legislativo es un espíritu populista, demagógico, preelectoral, que busca ganar votos y no solucionar problemas, y creo que en ese contexto el tiempo no va a ayudar. Podemos dejar las bases, pero ya corresponde a un nuevo gobierno realizar esto y a un nuevo Legislativo”, resaltó el economista.

Desde otro ángulo, el economista y profesor de la Universidad del Pacífico Enrique Castellanos considera que la propuesta será favorable para evitar un forado en la caja fiscal. No obstante, esto no evitaría que se trate de una acción “destinada a apagar un incendio”.

“En esa línea, hay dos grupos de propuestas: la estructural y la coyuntural. La última va directamente al incendio que ha generado el Congreso y consiste en dar bonos. Esas propuestas solo implican alrededor de S/1,500 millones, contra los S/15,000 o S/18,000 millones del Congreso”, precisó.

No obstante, Castellanos cree que el Ejecutivo debería evitar insistir en el fortalecimiento de la ONP debido a que el país está a puertas de una reforma y a que “a través de los años se ha demostrado que el Estado no es un buen administrador de fondos”.

Tenga en cuenta

-Diego Macera considera que esta es una buena iniciativa, pero comenta que no está claro cómo será abordada en el marco de una reforma.

-“Me genera duda cómo se conjuga esto con la comisión de reforma que está en el Congreso”, dijo Macera.

-Para Castellanos, el camino es reemplazar la ONP por alternativas netamente privadas.

Pablo Lavado: “Es un primer paso muy positivo”

Las medidas planteadas por el Gobierno en materia de pensiones son un primer paso muy positivo para la mejora del sistema de protección social, en general, y de la cobertura del adulto mayor, en particular. Lo importante de estas medidas es que se incrementa la oportunidad de garantizar pensiones a más personas.

Ahora, es importante describir cómo este sistema se articula con Pensión 65 dentro de un único sistema de protección social por parte del Estado. Podrían complementarlo con una campaña educativa y comunicacional para incrementar el aporte facultativo, sobre todo de los independientes, y estudiar la posibilidad de tener la opción de capitalización individual dentro del sistema público.

Definitivamente, esta propuesta beneficia mucho más a los peruanos en comparación con la iniciativa elaborada por el Congreso.