El mayor desafío que enfrentaría el Gobierno en los próximos meses con el programa de garantías de créditos Reactiva Perú será su aceleración en su segunda etapa, a la vez que resultaría clave que la iniciativa también camine articulada con la reactivación económica. Así lo explica la jefa de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría, Donita Rodríguez.

De acuerdo con la especialista, será importante que el programa vaya acompañado por políticas claras de reactivación que permitan sacar a la economía de su actual situación.

“Es importante que en esta segunda etapa, en la que se está preparando la economía peruana, haya una política clara (…). No hay programa de liquidez que ayude si las empresas no generan ingresos y si esta reactivación no se da. Entonces, es clave que las medidas de liquidez vengan acompañadas de una reactivación que sea ágil y eficiente”, explicó la especialista a Perú21.TV.

El programa Reactiva Perú ha logrado adjudicar S/30,000 millones a diversas entidades financieras, como bancos, para que puedan ser canalizados como créditos con bajas tasas de interés en favor de empresas de todos los tamaños y sectores, en tanto cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Asimismo, el bajo nivel de las tasas de interés de los préstamos colocados en el marco de Reactiva Perú se ha traducido en un promedio de 1.6%, muy por debajo del que comúnmente se observa en el sistema financiero.

Reflejo de la economía

Hasta el momento, la entrega de los préstamos en el marco de Reactiva Perú se ha concentrado más en empresas de la capital. Y ello, aclara Rodríguez, es un reflejo de las características de la economía peruana, pues Lima aporta cerca de la mitad del PBI.

Algo similar se observaría en el caso de la distribución del financiamiento que solicitan las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el marco del ya mencionado programa de garantías.

“La gran mayoría de los créditos han sido colocados en las micro y pequeñas empresas (mypes) y el monto ha sido proporcional respecto a lo que se observa en el sistema financiero. Más o menos, de las empresas beneficiadas, las mypes alcanzan el 70% de todas las que han recibido (un préstamo de) Reactiva. Esto va en línea con su participación en el sistema financiero, que es de 71%. Si uno lo ve por monto colocado, esto también va en línea con lo que las mypes reciben en situaciones normales”, precisa la experta.

Alta demanda

A nivel de las actividades productivas, el mayor número de solicitudes provino de las empresas del sector comercio.

El hecho de que estas empresas tengan un alto nivel de participación en las colocaciones de créditos podría atribuirse, según Rodríguez, a su marcada presencia en la economía, pero también a cómo han sido afectadas por el aislamiento social obligatorio.

Cuando a Rodríguez se le pregunta qué proporción de los préstamos fue destinado a estos negocios, ella precisa: “El sector comercio es el que ha recibido una mayor cantidad de créditos. Casi el 40% del programa ha sido destinado al sector comercio”. Si bien otros dos sectores con alta demanda de solicitudes son servicios y manufactura, en los tres y el resto de actividades, las expectativas apuntan a que la segunda etapa de Reactiva Perú sea más ágil y coordinada.

Tenga en cuenta

-En la segunda etapa de Reactiva Perú, la entrega de garantías se prolongará hasta el 30 de setiembre para que el BCR subaste otros S/30,000 mllns. entre entidades financieras para la entrega de créditos.

-La ministra de Economía resaltó que Cofide verificará que las empresas que recibieron créditos en la etapa 1 cumplan con los requisitos.