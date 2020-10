Las marcas de moda más valiosas del mundo sufren en 2020 por el impacto de la pandemia. La interrupción de la actividad por el estado de alarma decretado en prácticamente todo el mundo para contener la expansión del COVID-19 ha golpeado especialmente en el ‘fast fashion’, según el ránking Best Global Brands, elaborado anualmente por Interbrand, informa el portal Modaes.

Zara (buque insignia de Inditex) y la sueca H&M, los dos mayores grupos de gran distribución de moda, redujeron irremediablemente su valor de marca.

El gigante español alcanza un valor de US$ 14.862 millones, con un retroceso del 13% respecto al 2019, ubicándose en la posición 35 (antes en el 29) de un total de 100 marcas. Mientras que, en H&M la caída del valor es del 14%, hasta US$ 14.008 millones, y se sitúa en la posición 37, siete peldaños más abajo que en el periodo anterior.

El lujo, tras dos ejercicios engordado el valor de sus marcas, también se frena este 2020 y todas las marcas presentes en la clasificación como Louis Vuitton y Chanel caen entre un 1% y un 9%, excepto Hermès, cuyo valor se mantiene casi intacto y con un ligero incremento respecto al año pasado.

Louis Vuitton, en la posición 17 de la clasificación global, es la marca más valiosa del segmento del lujo pese a haber reducido un 2% su valoración, hasta US$ 31.720 millones. A continuación aparecen Chanel, Hermès, Gucci, Cartier, Dior, Tiffany, Burberry y Prada.

NIKE LIDERA

Solo el deporte y la cosmética esquivan el golpe y siguen engordando su valor. Así, de las 14 marcas de moda incluidas entre las cien más valiosas del mundo (que abarca deporte, gran consumo, lujo y cosmética) Nike ha registra un alza del 6%, hasta US$ 34.388 millones; Adidas siguió los mismos pasos aunque a un ritmo menor y elevó su valor 1%, hasta US$ 12.070 millones. En tanto, L’Oréal alcanza un total de US$ 12.553 millones, un 8% más.

El ránking de Interbrand - que es liderado en general por empresas tecnológicas- es un fiel reflejo de los hábitos de los consumidores durante el confinamiento, con las compras de moda fuertemente dañadas, salvo por el auge del deporte y del cuidado personal.

Nike, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci, Zara, H&M, L’Oréal, Adidas, Cartier, Dior, Tiffany & Co., Burberry y Prada (en orden según su valor) suman en 2020 US$ 202.191 millones, US$ 5.000 millones menos que en 2019.

Finalmente, se destaca que de las cien marcas más valiosas del mundo, 54 de ellas han reducido su valor este año.

