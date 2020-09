Para nadie es un secreto que el sector turismo es el más golpeado por la crisis sanitaria originada por el COVID-19, y dentro de este rubro unos que no la está pasando nada bien son los hoteles.

De acuerdo con Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la crisis ha generado que aproximadamente el 30% de hoteles pequeños y hostales haya cerrado sus puertas y, si las cosas siguen igual para este rubro, hacia fines de año este porcentaje podría aumentar a 50%, aunque ellos buscarían temporalmente cambiar de rubro para sobrevivir y aprovechar la infraestructura que tienen.

Ante esta situación, Canales resaltó la importancia de que los vuelos internacionales se abran en octubre, lo que permitirá aumentar el turismo corporativo, que hasta antes de la crisis significaba el ingreso de más o menos 1.5 millones de personas.

“De acá hasta marzo del próximo año vamos a tener ese tipo de turistas que vienen por negocios, por misiones, por trabajo”, comentó.

CERRADO

¿Realmente el impacto ha sido tanto? Un ejemplo de esta situación lo narra Patricio Zuconni, de Ananay Hotels, empresa que no abre sus puertas desde mediados de marzo, cuando se inició la emergencia sanitaria y no esperan hacerlo hasta el próximo año.

“Nosotros trabajamos en un 98% con el turismo internacional y, mientras no haya ese tipo de turista, no hay negocio. Es más, así lleguen los vuelos internacionales, eso no te garantiza que vendrán las personas”, señaló.

Tal y como está la situación actualmente, el empresario prefiere no hacer una estimación de para cuándo prevé que puedan recuperarse, pues, para su negocio, los viajeros nacionales no completan la oferta que tienen.

UN NUEVO VIAJERO

La situación que vive el país también genera que surja un nuevo viajero. Tibisay Monsalve, gerente general de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), explicó que esta clase de persona será más tecnológica, buscará y pagará todos los servicios de manera digital y será más cauta en analizar si se cumplen con los requisitos de bioseguridad.

“También cambiará la manera de hacer turismo. Seguramente que ya no será en grandes grupos, sino que máximo 10 personas”, detalló.

La empresaria reconoció que, al inicio de la pandemia, algunos hoteles tuvieron ingresos gracias a los repatriados y a las empresas mineras que colocaban en cuarentena a sus trabajadores como parte del protocolo.

Precisó que esto ha ido disminuyendo, por lo que resaltó la necesidad de que se abran los vuelos del exterior y así, con algo de esperanza, llegar a niveles del año 2019 en 2022.

DATOS:

- De acuerdo con Carlos Canales, en 2019, la ocupabilidad de los hoteles en el Perú era del 70%, uno de los más altos de la región. Indicó que con los repatriados se logró alcanzar el 35%.

- El ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, afirmó que los vuelos internacionales se abrirían el 1 de octubre, pero la titular de Salud, Pilar Mazzetti, indicó que aún no tienen fecha.

