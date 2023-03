Los jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) y que tienen entre 15 y 29 años aumentaron en 2021 y pasaron a representar el 19.1% del total, informó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

En cuanto a 2020, ello significó un incremento de 2.2 puntos porcentuales.

“La pandemia de la COVID-19 ha tenido muy fuertes impactos en el mercado laboral peruano, especialmente para los jóvenes, quienes retrasaron su entrada al mercado laboral, optaron por trabajos temporales o de menor calidad, prolongaron su periodo de desempleo o de inactividad”, precisó la entidad al respecto.

Si bien en el Perú los ninis se caracterizan más por ser mujeres en zonas urbanas, hay otros aspectos más que resaltar.

CARACTERÍSTICAS DE LOS NINIS

“El 20.7 % de jóvenes que vivían en la zona urbana eran Ninis, lo que significó un aumento de 2.7 puntos porcentuales en comparación con lo reportado en el año 2009 (18 %); mientras el porcentaje de jóvenes Ninis que vivían en el área rural tuvo una reducción de 0.4 puntos porcentuales, con porcentajes por debajo de la tendencia a nivel nacional y urbano (pasó de 13.2 % en 2009 a 12.8 % en 2021). Por otro lado, en el periodo 2009-2021, el promedio del porcentaje de mujeres jóvenes Ninis (24 %) se mantuvo en casi el doble al porcentaje de hombres jóvenes Ninis (11.9 %)”, destacó el Ceplan.

Según la entidad, la tendencia también se observa a nivel de regiones al interior del país, donde existen diferencias en el porcentaje de ninis hombres y mujeres.

Al 2020, en la selva, el porcentaje de las jóvenes que no cursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación registra 29.0 %, cerca de 2.5 veces más que el porcentaje de hombres (12.0 %); en tanto que, en la costa, las mujeres alcanzaron el 33.3 % y los hombres el 24.2 %; y en la sierra, llegó al 21.9 % en las mujeres y el 16.1 % en los hombres.

“En ese sentido, expertos opinan que la maternidad o la vida conyugal son causas principales por las que algunos jóvenes, especialmente las mujeres, no encuentran empleo, y se terminan alejando de la actividades educativas y económicas. Esto sería consecuencia de aspectos culturales de la sociedad peruana, donde es común observar que las mujeres cumplan el rol de madres y amas de casa”, precisó el Ceplan.

A nivel de Latinoamérica, en 2020, el 18.0 % de jóvenes hombres entre 15 y 24 años no trabajaron, no estudiaron o no se capacitaron, mientras que el porcentaje de mujeres fue del 30%.