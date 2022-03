El Poder Ejecutivo informó que se tiene previsto la implementación de un corredor productivo de industrialización del algodón, a fin de lograr el reposicionamiento del producto pero con valor agregado en el exterior.

“Planteamos la implementación del Corredor Productivo de Industrialización del Algodón. Porque apostamos en la industrialización, la diversificación de productos para el mercado interno y para la exportación”, señaló Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Sánchez añadió además que, desde su sector, se impulsarán la realización de ruedas de negocios con compradores internacionales de algodón, ello sumado a la participación en importantes eventos en el extranjero.

“No olvidemos, las exportaciones tienen un impacto directo sobre la generación de empleo, la mayor producción económica, mejores remuneraciones de los trabajadores, entre otros. Por ello, es importante lograr un mayor posicionamiento de nuestro algodón en los mercados del mundo. El gobierno recuperará la producción nacional del algodón”, aseguró.

El ministerio estuvo presente junto a su par del Ministerio de la Producción (Produce), Jorge Luis Prado, en la Mesa Técnica de Trabajo del Algodón, evento donde participaron productores, representantes de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas (APIC), microempresarios del emporio comercial de Gamarra, además de funcionarios del gobierno regional y congresistas de la República.

El algodón constituye uno de los principales cultivos del agro peruano, con una importante presencia en los valles de la costa. De acuerdo a las estimaciones de siembras de este cultivo para la campaña, actualmente se concentra en los departamentos de Ica (38.0%), Piura (16.0%) y Lima (9.9%).

Las cifras actuales muestran que la cadena de valor del algodón actualmente engloba a más de 8,000 agricultores familiares en la fase productiva (con terrenos cultivables menores a las 10 hectáreas), distribuidos a lo largo de los valles costeros de los departamentos de Ica, Lima, Áncash, Lambayeque y Piura; y en la fase manufacturera a más de 13 mil empresas de hilados y tejidos, así como a 24 mil empresas de confecciones (96% mypes) distribuidas a lo largo del país, con concentración principal en la ciudad de Lima.

La producción nacional muestra un descenso debido a que los productores habrían tomado la decisión de cambiar de cultivo, tendencia que se piensa revertir para recuperar el algodón pima mediante la Segunda Reforma Agraria.

En 2021 se exportó US$ 1.66 millones de algodón e incrementó 39.7% respecto al año previo. Los principales destinos fueron Alemania (US$ 493,000 / participación de 29.7%), Ecuador (US$ 457,000 / 27.5%), China (US$ 396,000 / 23.9%), Japón (US$ 148,000 / 8.9%), Colombia (US$ 103,000 / 6.2%), entre otros.

