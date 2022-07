Conduce un auto eléctrico desde hace dos años y medio. Un vehículo de exhibición que llegó al Perú en 2015 y que lo adquirió luego. Podría ser el primer auto eléctrico que llegó a nuestro país. Hoy son alrededor de 50 personas quienes poseen un vehículo íntegramente de este tipo.

Edwin Zorrilla es catedrático e ingeniero electrónico con 25 años de experiencia en el sector energía, desarrollando proyectos de electrificación, automatización industrial, generación térmica y renovable y electromovilidad. A la vez, es vocero de Electrotransporte, la conferencia y exhibición dedicada al transporte eléctrico, que se desarrolló la semana pasada.

Hijo de profesores de matemática, eligió la ingeniería en 1988, en un país en crisis, pero cuando ya las computadoras nos daban señales de lo que le tocaría experimentar a la humanidad en el siguiente siglo. Edwin Zorrilla supo mirar el futuro.

-El alza del precio de la gasolina nos lleva a pensar en el futuro de la movilidad, en las alternativas a los combustibles predominantes.

Según las tendencias y las ventajas que tiene la movilidad eléctrica, se prevé que realmente se producirá una conversión de la energía que se consume para el transporte, que hoy es, básicamente, petróleo. El futuro es eléctrico y es digital, la tecnología está avanzando mucho. La penetración de los vehículos eléctricos se va a incrementar.

-¿Existe alguna estimación de en cuánto tiempo se dará este cambio, al menos en el Perú?

Ya se han establecido fechas límite para la circulación de vehículos a combustión (los que usan petróleo, gas natural o GLP). Esto está más avanzado de lo que creemos. Estamos hablando de 2030, 2035 como fecha límite de circulación de vehículos a combustión. Ya se tiene, inclusive, una fecha de caducidad, por lo cual antes del 2030 esta masificación se va a acelerar, porque ya habiendo países y regiones como Europa donde los vehículos a combustión no van a poder circular, definitivamente eso va a acelerar aún más la tendencia que por ahora es creciente. El tema es que hay países como el Perú donde estamos atrasados.

-¿Cómo operaría un sistema con vehículos eléctricos?

Un futuro con vehículos eléctricos sería un planeta más sostenible, con menos contaminación, menos ruido y, a diferencia del combustible, que tienes que ir a una estación de servicio obligatoriamente a rellenar tu tanque, la electricidad está en todas partes. Entonces, en el futuro vamos a poder cargar el auto eléctrico en la casa, en las noches; en los centros comerciales, mientras hacemos las compras o vemos una película. Se puede recargar hasta en 40%, 50% de la batería de un auto eléctrico en dos o tres horas. Y solamente para grandes distancias vamos a tener estaciones o electrolineras de mayor potencia donde haremos la carga rápida: en 15 a 20 minutos recargamos toda la batería.

-¿En lo económico será un ahorro?

Por supuesto. La electricidad equivalente para el mismo kilometraje es, apróxidamente, hasta un séptimo menos que la gasolina o más o menos la mitad del costo del GNV. Y eso recargando en nuestras casas.

-¿Los autos se podrán adaptar a ese sistema o se tienen que comprar nuevos vehículos?

Los autos se podrán convertir y vamos a tener una oferta de autos nuevos o usados.

-¿En qué países ya se vive este futuro de una forma más avanzada?

En los países nórdicos como Noruega las ventas de vehículos eléctricos ya llegan a ser incluso mayores –pasan el 50%– que las de vehículos a combustión. En Holanda también hay una fuerte adopción. También China y recientemente en EE.UU.

-¿El precio de un auto eléctrico sería mayor, igual o menor que uno a combustión?

Actualmente, un auto eléctrico es todavía, sin ningún beneficio tributario, un 20% a 30% más caro que un auto a combustión. Pero con el ahorro de combustible, esa diferencia se puede recuperar. Ahora, la tendencia es a la baja. Estimo que para 2025 vamos a tener autos mucho más competitivos con una diferencia de alrededor del 10%.

-¿Y cuál es el efecto en el medio ambiente?

El sector transporte aporta gran parte del CO2; entonces, fíjate qué relevante es la electromovilidad en bajar esas emisiones a valores ínfimos. Adicionalmente, los autos eléctricos son más eficientes, porque no se desperdicia energía.

-Entonces, ¿se sintetizará el sistema de los vehículos?

Definitivamente. En el auto que tengo no hago cambio de aceite, no se hace cambio de bujías, no hay mantenimiento de los 5 mil kilómetros, solo se hace un mantenimiento mínimo a los 15 mil kilómetros, que es una verificación de hidrolina y del aire acondicionado. El auto eléctrico es muy simple: un motor eléctrico, una batería y el sistema de tracción. No hay las miles de piezas, partes y repuestos que hay en un auto a combustión.

-¿Esta tecnología eléctrica tiene alguna relación con los vehículos autónomos?

Los vehículos eléctricos han acelerado el desarrollo de la conducción autónoma, están intrínsecamente mejor preparados para ser automatizados.

-¿Cómo imagina el futuro?

Veo emocionado los cambios que habrá: las energías renovables, los vehículos eléctricos, los paneles solares que vamos a poder instalar en los techos de nuestras casas. Se viene un cambio muy fuerte en la parte de energía. Y luego también en automatización, digitalización. Hay que prepararse, hay que estar atento a las tendencias para no quedar obsoleto.

AUTOFICHA:

- “Soy Edwin Alberto Zorrilla Vargas. Tengo 51 años. Nací en Lima. Mis dos padres son profesores de matemática en colegios; un poco de ahí también viene mi gusto por la matemática, por la ciencia, por la tecnología. Mi papá es de Áncash y mi mamá es de Tacna”.

- “Mis dos hermanas también son profesoras. Y yo soy docente a tiempo parcial en la Universidad Católica. Actualmente, soy gerente de Ventas de Power Systems para Perú y Bolivia en Schneider Electric, que es una empresa multinacional”.

- “A veces cuando tomo un taxi por aplicación digo en broma: qué suerte que todavía puedo proponer una mejor ruta que la aplicación, porque tengo una experiencia. Pero la inteligencia artificial nos puede reemplazar. Por eso digo: afortunadamente, la inteligencia artificial no está todavía en ese nivel”.

