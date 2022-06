Este mes los trabajadores de empresas del sector formal y colaboradores que trabajen más de 4 horas diarias, recibirán la Compensación por Tiempo de Servicios ( CTS ). Sin embargo, la mayoría de´los peruanos aún están en duda sobre el destino de su dinero.

Con tantas estafas online e historias de malas experiencias, es comprensible que uno quiera tener cuidado sobre qué método de inversión elegir. Sin embargo, no hay que dejar que el miedo nos paralice o utilizarlo como excusa para no empezar, la realidad es que no hay mejor momento como el ahora.

Es por ello que, de cara al depósito de este beneficio, y con la posibilidad de retirar el 100%, Experian te brinda 3 consejos útiles para aprovechar este ‘ingreso extra’ de la mejor manera.

Paga tus créditos. Identifica cuál es tu situación financiera actual y asegúrate de tener mapeados los créditos y pagos pendientes que tengas, de modo que ese sea el primer foco al recibir este beneficio. Haciendo uso de herramientas como el reporte de crédito Mi Sentinel puedes verificar tu score crediticio y saber si te encuentras al día con tus compromisos financieros.

Tus deudas totales mensuales, en teoría, deberían ser inferiores al 35% de tus ingresos; si fuese del modo contrario, puedes optar por elaborar un presupuesto mensual que te permita visibilizar tus ingresos y egresos.

Inicia con tu fondo de ahorros . Si aún no lo tienes, un fondo de ahorros te permitirá que puedas afrontar imprevistos o incluso planificar unas buenas vacaciones cuando más lo necesites. En ese sentido, es importante definir metas de ahorro, tras construir tu presupuesto mensual, ya que te ayudará a visibilizar hasta donde quieres llegar y que es lo que quieres lograr con tus fondos.

. Si aún no lo tienes, un fondo de ahorros te permitirá que puedas afrontar imprevistos o incluso planificar unas buenas vacaciones cuando más lo necesites. En ese sentido, es importante definir metas de ahorro, tras construir tu presupuesto mensual, ya que te ayudará a visibilizar hasta donde quieres llegar y que es lo que quieres lograr con tus fondos. Invierte en ti mismo y en tu desarrollo: Sea en educación, en tu hogar o en tu emprendimiento, invertir siempre será una buena opción al percibir ingresos extra. Puedes considerar llevar un curso corto, un diplomado o un taller que te parezca atractivo, así como invertir en remodelar o hacer alguna renovación en casa.

Antes de hacerlo, analiza al detalle e investiga sobre el sector en el que te gustaría empezar, verifica si este tiene posibilidades de ser sostenible en el tiempo, de modo que puedas incluso ver resultados positivos para tus fondos en el largo plazo.

