Durante doce años fue director gerente general del BBVA Perú. Estuvo entre los cinco CEO más rentables del país. Lideró y ejecutó el proceso de transformación digital en dicha entidad financiera. Un escenario que actualmente se ha acelerado en varios campos de la economía nacional a raíz de la pandemia.

Hoy, con 52 años, Eduardo Torres Llosa expone esa experiencia en su primer libro Digitalízate. ¿Por dónde empezar? Cómo transformar tu empresa para la era digital (Conecta/Penguin Random House). Advierte que no es una receta ni un manual. “Más que decir cómo hacerlo, es qué no debemos hacer”, precisa.

Su primera vocación fue ser marino. Pero una profesora alemana –apunta– le hizo “la guerra” para no entrar a la Marina. Era el Perú de 1984, un país en crisis por la violencia del terrorismo. Así nacía el economista.

¿En qué puede fallar un experimentado economista? Las respuestas están en el libro, pero en esta entrevista da algunas luces.

-En el libro se plantea que es una herramienta para gerentes, pero creo que también es una experiencia que se aplica muy bien para los emprendedores de hoy en día.

El mayor énfasis del libro va por los cambios organizacionales y en cultura que hay que llevar adelante y eso es aplicable en empresas grandes, medianas y pequeñas. Aludo a los CEO porque en mi concepción original el libro surgió como una ayuda memoria para conversar con mis colegas de la industria. Es el origen del libro.

-También somos CEO de nosotros mismos.

Se trata de empoderar a las personas para que se sientan un poco más dueñas de su empresa sin importar el puesto. Fomentar la innovación y la iniciativa sin que importe el nivel organizacional en el que se encuentren. Es el truco de todo lo que hablamos sobre la transformación digital.

-Entre quienes no se sienten parte de la empresa, hay trabajadores que manejan este discurso: “no es mi empresa; el día que arme la mía, pondré el 100%”.

Es un tema de ida y vuelta. Pasa con las personas que trabajan, pero también con los jefes. En un entorno de total estabilidad, los jefes esperan que los colaboradores hagan lo que se les indica. En un mundo de tanto cambio, en un mundo de COVID, necesitas que todos en la organización, sea empresa grande o pequeña, aporten con ideas. Para hacer eso tienes que estar convencido de que la forma de mandar de antes ya no sirve. Ya no sirve que tú le indiques a la gente lo que tiene que hacer sino que la motives para que tengan ideas nuevas. Está el colaborador que se sienta cómodamente pensando “esta no es mi empresa” y piensa así hasta que tenga la suya; y está el jefe que piensa “esta empresa es mía, yo la dirijo y que los otros hagan lo que yo digo”. Ambas cosas hay que romper.

-¿Es muy difícil cambiar esa mentalidad?

Para mí ha sido durísimo, porque la banca es una industria muy jerárquica, muy regulada. Lograr formas de trabajo colaborativas es un esfuerzo impresionante que no lo hubiese hecho solo. Y es un tema que le asigno bastante espacio en el libro: la importancia de convencer a tu equipo.

-¿Nos estamos transformando bien a la era digital?

Acaba de salir un estudio en junio que dice que la mayor preocupación de los dueños de empresas es cómo se adaptan para poder enfrentar, con una organización más flexible y ágil, todos los cambios que están habiendo en el mundo. Es una preocupación mundial, porque cambiar máquinas es más fácil y cambiar mentes es mucho más difícil.

-¿Por dónde empezar para pensar digitalmente?

El punto de llegada es cómo consigues que las 10 personas o 6 mil que trabajan en tu empresa puedan trabajar mejor para aprovechar los cambios en los hábitos de los clientes por la tecnología. Y si no adaptas tu forma de verlo, no podrás ser competitivo.

-¿Y un trabajador cómo puede ir cambiando el chip?

Estoy convencido de que si de la cabeza no viene una vocación para la transformación digital, es imposible hacerla desde abajo. En todo caso, como colaborador te diría que sí tienes que estar listo y atento para cuando tu empresa fomente este cambio. ¿Qué perfil de gente voy a buscar? Personas que tengan más capacidad de trabajo en equipo, que sean más empáticas, polivalentes. Tienes que desarrollar esas capacidades. Tienes que aprender a aprender. Son las habilidades blandas las que se buscan hoy en día.

-En otro punto del libro se subraya que el teletrabajo va más allá de trabajar desde casa. ¿A qué se refiere?

El teletrabajo es una oportunidad de oro para mostrarle a tus colaboradores que confías en ellos, que los puedes empoderar; que ellos puedan decidir mejor de qué forma trabajar y que puedas mostrar más flexibilidad como empresa. Cuando muestras confianza en tus equipos, el equipo responde; y cuando el equipo responde y está motivado, es más innovador.

-Después de la pandemia va a cambiar la forma de relacionarnos laboralmente.

Pensar que las cosas van a regresar a la normalidad en la industria en la que trabajas después de la pandemia, es un error. Todas las industrias no van a regresar a como eran antes de la pandemia. Y una pregunta de fondo es cómo está cambiando el cliente ante las nuevas tecnologías y cómo está cambiando mi competencia. Para eso propongo toda una metodología estratégica en el libro.

-Un gerente tiene fama de ser infalible. ¿En qué falló usted como CEO?

En muchas cosas. Yo pregunté por qué estamos haciendo esto. Y un chico me dio la respuesta: para que podamos decirle a nuestro jefe que está equivocado. De eso se trata esto, de hacer una organización mucho más horizontal. Me demoré en llegar a eso. Por eso he escrito el libro, para que quien venga después no se demore.

AUTOFICHA:

- “Mi nombre es Eduardo Torres Llosa Villacorta. Tengo 52 años, nací en Lima. Casado hace 28 años. Primero estuve en la academia preuniversitaria para ser marino, me habría encantado. Pero ingresé a Economía y me gusta mi carrera. Luego seguí un MBA en Bélgica”.

- “Empecé en el mundo del mercado de capitales en una sociedad agente de bolsa, en la parte de inversiones. Pensé que ahí me iba a especializar pero en el banco consideraron que tenía potencial para otras áreas y me fui hacia la parte comercial, manejo de equipos”.

- “También he ocupado algunos puestos institucionales, como ser presidente del Comité de Gerentes Generales de Asbanc. Soy miembro del directorio de varias empresas, dos vinculadas al grupo BBVA. Estoy nuevamente en el Patronato de la U. del Pacífico y soy presidente de la constructora Cosapi”.

