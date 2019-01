Edmer Trujillo: "Entel Bolivia ha insistido en entrar"

A pocos días de iniciado el periodo 2019, Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTC), quiere destacar los resultados del año que se fue. Sin embargo, ante un año lleno de desafíos, opta por comentar los planes de su sector y los objetivos para los siguientes 12 meses y a 2021.

¿Cuál ha sido el avance más destacable del sector en 2018?

Teníamos destinados a inversiones S/7,548 millones. De ellos, hemos logrado ejecutar S/6,682 millones, que representa el 89%. En el tema ferroviario, la Línea 1 tiene ya 44 trenes trabajando, inicialmente eran 18 menos. Esto ha permitido reducir el tiempo de espera a tres minutos y medio. Hemos acordado con el concesionario de la Línea 2 relanzar la intensidad de los trabajos. Desde que comenzó la obra, se ha intervenido cinco de las 37 estaciones. Este año hay 10 más que vamos a cerrar.

¿Cuánto tiempo tomaría finalizar la perforación de los túneles de la Línea 2?

El nuevo cronograma de ejecución nos lleva a 2024, cuando deben concluirse las obras. A 2021, estimamos que vamos a tener funcionando cinco estaciones concluidas. Estas van a estar más o menos entre la estación que está en Evitamiento y el mercado Santa Anita.

En el caso de la Línea 1, ¿en cuánto podrían reducir el tiempo de espera este año?

La meta en 2019 es que baje a tres minutos. Una serie de medidas de gestión, el incremento de número de coches. Todo ello va a permitir que más o menos a mediados de año estemos alcanzando los tres minutos de tiempo de espera en hora punta.

Hay otros proyectos anunciados a nivel ferroviario…

En 2018 hemos logrado abrir la ventana para la presentación de iniciativas privadas en el caso del Tren de Cercanías de Lima a Ica. La ventana para la presentación de iniciativa del sector privado está abierta. Tienen plazo hasta mediados del 15 de mayo para presentar sus propuestas.

¿Para cuándo se adjudicaría el proyecto?

Deberíamos estar adjudicándolo a finales de 2020.

¿Se ha estimado cuánto tiempo podría tomar la construcción del ferrocarril?

No, todavía no, pero sí creemos que esa obra requiere por lo menos cuatro años de ejecución física. Dejando esto de lado, en 2018 lo más importante fue el aeropuerto Jorge Chávez. Hemos entregado terrenos después de 16 años y ello permite que este mes se estén iniciando los trabajos de remediación ambiental. A partir del segundo trimestre está comenzando el trabajo de movimiento de tierras.

¿El problema que había con la familia Valle Skinner no interferirá con estas obras?

El problema está resuelto, pero no con la familia. El acuerdo al que hemos llegado con el concesionario prevé todas las situaciones que puedan darse, no hay ningún inconveniente.

¿Cómo garantizarán que esto no afecte la obtención de financiamiento?

Nosotros hemos dado las garantías de que, ante cualquier situación que pueda darse, que afecte la ruta crítica del proyecto o la construcción, el Estado asume la responsabilidad.

Estamos a pocos meses de que tomen una decisión sobre el aeropuerto de Chinchero…

En marzo evaluaremos las propuestas y a finales de ese mes tendremos definido cuál es el país con el que vamos a trabajar (con un acuerdo gobierno a gobierno) y en abril cerraremos la emisión del decreto supremo. Luego haremos la firma del convenio que corresponde hacer. La primera semana de abril, en la primera quincena como máximo, tendremos definido con qué estado vamos a trabajar.

Se adelantaba que finalizarían los corredores viales de la Carretera Central a 2021…

A 2021 debemos finalizar los dos corredores viales alternos. Primero uno, el de Oyón-Ambo. Son 150 km, y de esos 150 km, dos tramos ya están en ejecución; 100 km ya están contratados. Y este tercer trimestre estamos convocando la licitación del tercer tramo. Esto va a permitir que a 2021 esa vía alterna que parte puede llegar por Huaral o por Huacho y llega finalmente a Oyón-Ambo, terminada y eso beneficiará a la Carretera Central.

¿Hay interés de los operadores en que la tecnología 5G comience a usarse en el corto plazo?

No voy a precisar plazos porque no es el Estado el que incorpora la tecnología. Es el privado que ve condiciones en el país (...). Este año, en el primer trimestre vamos a iniciar un proceso de concesión a través de Proinversión de algunas frecuencias altas, como 4G o 5G.

¿Hay nuevos operadores interesados en ingresar al Perú?

Si hay una entidad que ha insistido mucho con nosotros y en las reuniones que hemos tenido (con los operadores de servicios de telecomunicaciones) ha sido insistente en su deseo de entrar al mercado peruano, es Entel Bolivia. Les hemos dicho que inicien sus trámites para ser operadores en el Estado y participen en las licitaciones en los procesos que hagamos.