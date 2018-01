Edgar Vásquez: “Envíos crecerían más de 10%”

El economista Edgar Vásquez describió el desempeño que viene teniendo su sector, además de mencionar la situación actual de las negociaciones de los TLC con Australia y la India.

¿Qué desempeño ha tenido su sector hasta el cierre de 2017?

Los resultados han sido muy positivos. En términos reales, las exportaciones peruanas han registrado un nuevo récord en 2017 al crecer 10%. Nunca el Perú, en volúmenes, ha exportado tanto como lo viene haciendo actualmente.

¿Diría que el ministerio perdió protagonismo en los últimos años, ya que no se cierran acuerdos comerciales en la misma magnitud?

Consideramos que no existe un tema de protagonismo o no protagonismo. El tema de fondo es la ejecución de las políticas de Estado, y en este caso se mantiene la política de inserción de la economía peruana en el contexto internacional, para que, en el caso del comercio exterior, podamos lograr mejores condiciones de acceso para los bienes y servicios peruanos en el mundo y mejorar la inversión.

¿Cómo van las negociaciones con Australia?

Este año se cerró el TLC con Australia. Se espera concluir la revisión legal de los textos en español en estos días y que sea suscrito en los próximos dos meses. Australia aún necesita aproximadamente cinco meses luego de la firma para ponerlo en vigencia.

¿Y con la India?

En el caso de la India, se espera sostener la segunda ronda de negociaciones en marzo de este año. Este año se ha planeado sostener tres rondas de negociación.

¿Qué otro acuerdo se viene negociando?

Se ha llegado acordar los elementos principales del Tratado Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica (CPTPP), que agrupa a 11 países y que rescata los principales compromisos y beneficios del TPP. Se espera concluir este proceso este mes y que sea suscrito en dos meses.

¿Cuánto estima que crecerían las exportaciones este año?

Para este año, las exportaciones crecerían más de 10%, superando los US$48,000 millones. Este resultado obedecería a las mayores exportaciones de productos mineros (12%), por el aporte del proyecto de ampliación de Toquepala (Southern Perú) y la ampliación de Toromocho (Chinalco), pero también por el significativo aporte de las exportaciones no tradicionales, que crecerían 13% por los mayores envíos de palta (+22%), uva (+25%) y mango (+40%), además de otros productos como pota, textiles, joyería.

¿Y a qué riesgos cree que estarían expuestos?

El riesgo al que siempre están expuestas las exportaciones es el de una caída de los precios internacionales. Si bien actualmente vienen recuperándose de la fuerte disminución sufrida por la crisis internacional, esperemos que siga así en los siguientes años.

SABÍA QUE



- Edgar Vásquez cursó la carrera de Economía en la Universidad Ricardo Palma. Además, cuenta con un diplomado en actualización económica otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.



- Asimismo, presenta más de diez años de experiencia profesional en el sector público y más de cinco en el sector privado, y tiene una amplia trayectoria docente en facultades de Economía de diversas universidades.