La silver economy o también conocida como economía plateada es una nueva economía que impulsa el desarrollo de actividades económicas por y para los adultos mayores de 50 años. Lo común es visualizar que quienes inician un emprendimiento sean jóvenes, sin embargo, también se observa que los emprendedores +50 forman un motor económico impulsado por su experiencia, obteniendo una ventaja competitiva dentro del ecosistema emprendedor. Además, esta nueva economía incluye emprendimientos dirigidos a esta población, es decir podría ser un emprendimiento desarrollado por cualquier generación, pero lo que busca también es atender las necesidades de este grupo.

A partir de ello, Emprende UP en apoyo con The Global Institute for Experienced Entrepreneurship tienen la iniciativa de crear el programa Economía Plateada, el cual busca crear un adecuado ecosistema de economía plateada en el Perú, adecuándose a la realidad del país y esperando lograr un impacto mayor en la comunidad. El proyecto pretende empoderar a este público senior, ayudándolos a que pongan en práctica sus ideas innovadoras y puedan aportar cambios a la comunidad. Asimismo, motiva a los emprendedores de cualquier generación a crear servicios innovadores para las necesidades y demandas de este público.

NUNCA ES TARDE PARA EMPRENDER

El programa ha iniciado con la participación de cuatro adultos mayores a 50 años que son emprendedores de éxito, que identificaron una oportunidad de negocio y a partir de su experiencia aprovecharon crear su proyecto con mucha constancia y reconocimiento:

EZENZ: Rafael Abugattas, fundador y CEO de la marca Ezenz es un claro ejemplo del emprendedor adulto mayor exitoso. Su emprendimiento es una plataforma de búsqueda y asesoría la cual, utilizando criterios de tecnología y experiencia, ayuda a diseñar y adquirir un perfume de extraordinaria calidad al precio justo. Este emprendimiento se caracteriza por la creación de perfumes que van de acuerdo a la personalidad y gusto del cliente, estilo de vida o momento en que lo van a utilizar.

CREDIGOB: Otro caso es el de Maria Luisa Mori, fundadora y COO de Credigob, y miembro del Consejo Directivo en la Asociación Fintech del Perú. Credigob es un emprendimiento de préstamos alternativos que ofrece soluciones financieras innovadoras y sostenibles a sus clientes, en su mayoría a proveedores del Estado. Es una Fintech que nace de la unión de dos equipos, uno dedicado al uso de datos abiertos y desarrollo de tecnología, y otro especializado en el diseño de productos y servicios financieros.

NATUTERAPIA: Mónica Ramirez es fundadora y CEO de Natuterapia, un emprendimiento familiar peruano-venezolano que brinda una solución natural y efectiva a los dolores musculares, menstruales y de estrés con el uso de almohadillas terapéuticas elaboradas a base de semillas y hierbas medicinales. Estos productos cuentan con las propiedades de termoterapia y aromaterapia, lo que permite brindar una solución libre de fármacos y desencadenar efectos secundarios.

SUEÑOS DE LAVANDA: Lucía Rivera, cofundadora y responsable comercial de Sueños de Lavanda, junto con su equipo de trabajo, identificaron una categoría de pijamas en el Perú con un nivel básico de diseño y calidad. Usando como materia prima el algodón pima, crearon diseños diferentes que ellos llaman como “diseños no pijameros” para que las personas no solo duerman cómodas con una calidad de pijama, sino que también se vean bien vestidas dentro de casa.

Estos cuatro emprendimientos, pertenecientes al Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Pacífico: Emprende UP, son un claro ejemplo de que la economía plateada es la economía del futuro. Se busca aportar y brindarles la oportunidad a los adultos mayores a 50 años con sus emprendimientos y demostrar que con perseverancia y dedicación los emprendedores seniors son un motor dentro del ecosistema emprendedor.

