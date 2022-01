El crecimiento económico en 2022, el empleo y el manejo de los recursos del Estado son algunos de los temas que el exministro de Economía Alonso Segura analiza con Perú21. Además, le preocupa el futuro del Consejo Fiscal (CF), entidad que mediante un análisis independiente de la política fiscal contribuye a mantener el manejo responsable de las finanzas públicas, pero cuya institucionalidad podría ser afectada si el MEF cambia o agrega miembros directamente, sin respetar su sistema de designación mediante ternas.

El Banco Mundial estima un crecimiento de 3.2% para Perú en 2022. ¿Es esto factible u optimista, considerando la forma de actuar del Ejecutivo?

Es posible, pero dependemos de muchos factores. El crecimiento de 2021, que va a ser más de 13% (respecto de 2020), ha estado apoyado en factores que no se van a repetir en 2022. La tasa de crecimiento ha sido estos meses cada vez menor. El crecimiento en noviembre está por debajo de 3.5% (3.47%). Entonces, la última proyección del Gobierno, que es de 4.8% (para 2022), es inalcanzable. Si no hay ajustes importantes en el Gobierno y en políticas, vamos a depender de las condiciones externas porque las internas van a jugar en contra.

Castillo se atribuyó la caída del dólar, pero el Ejecutivo no ha contribuido a ello. ¿Cómo se explica la variación del tipo de cambio?

El señor Castillo debería partir por decir por qué subió el tipo de cambio. Subió por él, por sus decisiones, por sus anuncios y de los partidos, gente y propuestas que llevó en la campaña y al Gobierno. Si no subió más, fue gracias al Banco Central, que ha hecho la intervención cambiaria más grande en la historia del Perú. ¿Y por qué cae? Es una mezcla de factores. Está alineado a la subida del tipo de cambio en otras monedas emergentes (…), pero también es atribuible a que si bien hay expectativas pesimistas, algunos creían que había una alta probabilidad de una Asamblea Constituyente. Ellos se están dando cuenta de que el gobierno no tiene la fuerza para hacer algo así.

¿En qué medida el Gobierno puede contribuir a repetir otra alza en 2022? Quizás sea más fácil que quien recapacite sea el ministro Pedro Francke a que lo haga el presidente...

Creo que este MEF no toma las decisiones correctas, pero también depende de cuál sea la llegada del MEF. No me queda claro qué tanta tracción tiene el ministro Economía con el presidente. Veo un MEF muy disociado de decisiones importantes. Un ejemplo es Majes Siguas. Pareciera que el MEF se hubiera lavado las manos cuando estaban en etapa de cierre para estar atrás del Gobierno Regional de Arequipa para que se firme la Adenda 13 (necesaria para destrabar el proyecto) y parece que el MEF estuvo desconectado. Y, peor aún, sale el ministro de Justicia con unas declaraciones que invaden competencias del MEF, yendo contra el sistema supranacional de inversiones, el sistema de arbitrajes, haciendo afirmaciones peligrosísimas en materia de inversión, y el MEF no ha dicho absolutamente nada. No queda claro si el MEF entiende su rol.

¿Este es un MEF con menos influencia en el Gobierno?

No tengo suficiente información para saber cuál es la llegada del MEF sobre el presidente, pero lo que sí es claro es que el MEF no está teniendo voz en temas que son determinantes para el desempeño económico, no solo de corto plazo, sino de mediano plazo del país.

El aumento de la remuneración mínima vital (RMV) está en agenda. ¿Un incremento podría retrasar la reactivación de las mypes?

Lo que ocurre es que la RMV es muy alta en relación con la distribución de ingresos en la economía. Está inclusive muy por encima del promedio de ingresos en varias regiones del Perú. Esto no se condice con la productividad, sobre todo de las mypes. Si siguen subiendo la RMV, van a generar una valla cada vez más alta para la formalización de trabajadores. En el margen algunos trabajadores van a perder su empleo formal. Entonces hay dos efectos: uno, que los que tienen la RMV y pueden conservar su trabajo y otro (segundo efecto) que son los que queden por debajo de la valla. Entonces (a estos últimos) se les está condenando a una vida laboral en la informalidad.

El Consejo Fiscal (CF) se pronunció y pidió al MEF que establezca los límites del endeudamiento público…

Tenemos en este momento un marco macroeconómico y que viola los límites fiscales vigentes a partir de 2023 en adelante. Esto es inédito, nunca había ocurrido. Es importante que el Gobierno remita el proyecto de ley de reglas fiscales al Congreso. Y la regla de límite del déficit fiscal que sacaron para 2022 obviamente ya no aplica porque es (equivalente al) 3.7% del PBI, cuando has tenido un déficit de 2.6% en 2021 gracias a los precios de las materias primas (como el cobre), el efecto rebote, el efecto de reapertura económica y todo lo que ha permitido que la recaudación sea mayor. Esto no se ha dado porque el Gobierno haya sido responsable con el gasto, porque gasto le han metido a todo lo que han podido.

Se dice que el MEF podría ampliar los miembros del CF. ¿Qué sucedería con la independencia de este y qué tanto puede evitarse?

Sería terrible. La única forma de asegurar la independencia del CF es que se respete su facultad, que la han respetado los distintos gobiernos, respecto a que cada vez que se quiera designar un miembro se solicite una terna al Consejo y que se escoja dentro de la terna. Si escogen fuera de la terna y además amplían miembros para coparlo, al final el Consejo pierde sentido porque sería un apéndice del MEF. He escuchado los rumores de que el ministro de Economía quería designar tres miembros fuera de la terna. Eso sería terrible (porque la elección sería a dedo). Tienen que respetar las ternas. Y si quieren ampliar miembros, que no se necesitan porque cinco son suficientes, entonces que soliciten ternas adicionales.

Tenga en cuenta