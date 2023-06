Tras el secuestro de embarcaciones de Petrotal, el representante de la empresa aseguró que la región de Loreto se perjudica.

¿Cómo surge este problema? ¿Cuál es la raíz?

En 2021, Petrotal propone al Estado implementar el 2.5% (del valor de la producción). Este 2.5% es un fondo que no tiene nada que ver con el pago de impuestos, de canon, regalías. Propusimos que esté incluido dentro del contrato ley, lo que significa que si termina la concesión y viene la empresa “x” debería respetar el compromiso. La PCM crea una mesa de trabajo en marzo del año pasado para ver cómo hacemos para modificar la adenda y se llegó a un acuerdo. Se firma la adenda, se incluye la adenda en el contrato ley, y en marzo de 2023 se publica el DS 006. Contratamos una empresa para hacer la propuesta de reglamento, avanzamos en sesiones, y Aidecobap (Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua) estuvo en todas ellas, pero en la penúltima nos dice que no querían. Firmaron igual el acta y pidieron un plazo para hacer llegar su propuesta, se cumplen las fechas y no hicieron llegar ninguna propuesta. Lo que quieren es manejar el fondo.

¿Se llegó a tomar una embarcación que contenía barriles de crudo?

Una de las embarcaciones que estaba llegando al lote el domingo fue atacada con bombardas con la clara intención de incendiar la embarcación, habiendo 40 personas adentro. Al día siguiente capturan una barcaza y cuando la Policía se dirige a la zona, para determinar flagrancia, la sueltan y desaparecen. Lo más complicado fue ayer (martes) que con presencia de la Fiscalía y la Marina de Guerra, atacan a la Fiscalía y llenan de bala a uno de los oficiales de la Marina. Capturaron esta barcaza con 40,000 barriles de crudo, que está contenido, encerrado. El crudo genera gases, estas personas tienen antorchas, ahí hay un posible efecto catastrófico no solo para las personas, sino que se contaminaría el río que está frente a la reserva de Pacata Samiria. Si lo de Repsol fue catastrófico, esto sería peor.

¿Se ha puesto en riesgo la reserva?

Así es. No solo es el delito de la captura, de secuestro de la tripulación, la exposición al peligro de esas personas, de la propiedad privada, es la exposición al peligro de un daño ambiental irreparable.

¿Qué solicitudes le han hecho al Ejecutivo?

Hemos pedido el reestablecimiento del principio de autoridad y del Estado de derecho. Hemos mandado cartas a todas las instituciones que tienen que ver con esto. La Fiscalía y la Marina no esperaban este ataque que se ha dado. Ahora se están reuniendo las autoridades porque esto ya escaló. Parte del crudo que producimos se lo lleva la refinería de Iquitos y con esto puede procesar combustible para abastecer a la región Loreto. Seguramente en algunos días más, la región Loreto se quede desabastecida de combustible. La región se perjudica con S/620,000 diarios que se deja de abonar por canon petrolero.

¿De qué manera puede verse afectada la actividad del lote 95?

El año pasado tuvimos dos paralizaciones, una en marzo y otra en noviembre-diciembre. La quinta parte de la producción paralizada, aun así tuvimos una producción promedio de 12,900 barriles por día que permitió pagarle a la región S/215 millones por canon. Este año, el nivel de producción de 20,000 que comenzamos en enero, ha caído, además del tema reputacional que tendrá un efecto en bolsa.

¿Cuántas personas en Puinahua se ven afectadas?

Es el tema de comercio, de educación, de las actividades; no pueden cruzar el río. Son alrededor de 6,600 personas en Puinahua. (…) Tenemos barcazas peruanas y brasileras. Una de las detenidas es peruana y otra brasilera.