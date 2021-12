Desde hace poco más de 10 años, el Estado no logra ejecutar más de S/35 mil millones para ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios públicos. Esto no solo representa un problema económico o de gestión de las autoridades, sino también un problema social y de frustración para la ciudadanía, pues no percibe los beneficios de los impuestos que aportan o de las actividades económicas que generan ingresos.

Con los datos disponibles al cierre de noviembre, se puede observar que el presupuesto destinado a inversión pública presenta un avance del 60%. Queda pendiente la ejecución del 40%, lo que equivale a S/24,191 millones.

El Estado ejecuta mensualmente S/3,500 millones del presupuesto de inversión, por lo que para gastar estos S/24 mil millones tendría que sextuplicar su capacidad de ejecución mensual, lo cual resulta inviable.

Según estimaciones de la Asociación de Contribuyentes, al ritmo de ejecución de este año (7% por mes), la ejecución del presupuesto de inversión pública al culminar el 2021 sería de un 65%, lo que implica devolver el 35% al tesoro público, unos S/20 mil millones. Por nivel de gobierno, serían los gobiernos locales y regionales los que devolverían mayor proporción de su presupuesto de inversión pública, pues hasta noviembre habían ejecutado 52% y 57%, respectivamente.

Según el Consejo Privado de Competitividad (CPC), cada gobierno regional habría tenido que destrabar, en promedio, 90 proyectos con baja ejecución en las últimas semanas de diciembre para utilizar todos sus recursos. Los gobiernos locales culminarían el año con un total de 1,776 obras paralizadas, que están valorizadas en S/18 mil millones, lo que significa que existe una obra paralizada por gobierno local, en promedio.

Para 2022, se requiere un cambio de estrategia, que pasa por fortalecer las capacidades de gestión del gasto público, incluso antes de aumentarlo.

El PNIC presenta solo un 15% de avance

Además de los proyectos de inversión pública a nivel local y regional, existen proyectos de alcance nacional, como los que contiene el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). El PNIC de Perú consta de 52 proyectos que deberían acercarnos a un nivel adecuado de infraestructura y reducir la brecha de acceso y calidad de los servicios públicos en el Perú.

Sin embargo, a dos años de su implementación, los 30 proyectos en fase de ejecución han invertido S/51,856 millones y presentan un avance en el uso de sus recursos de 35%. Si se considera el total de proyectos (52), el avance es de 15%.

Según el Consejo Privado de Competitividad, al ritmo de avance que presenta el PNIC (un ritmo de ejecución del 4% anual), se culminarían los 52 proyectos en aproximadamente 30 años. Mientras tanto, las brechas de infraestructura básica en nuestro país se mantienen (ver cuadro).

Se debe mejorar la gestión del gasto público

Si las brechas de infraestructura se traducen en cifras, según estimaciones (como la que hizo la Universidad del Pacífico para el PNIC 2019) la inversión necesaria en el corto plazo para que el país tenga acceso a infraestructura básica es de S/117,183 millones (54% del PBI).

Esto equivale al monto del presupuesto público que se ha devuelto en los últimos cinco años (S/137,834 millones). Para reducir las brechas sociales del país, no se trata solo de más recursos sino de que su uso sea correcto y eficiente.

