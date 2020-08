El país tiene una de las peores caídas de la economía en el mundo (30.2% en el segundo trimestre) , pero habrá una recuperación, aunque no en el corto plazo. Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, sostuvo que la recuperación a niveles de prepandemia se dará a finales del 2022 o los primeros meses del 2023.

“Lo que iremos logrando es un rebote, pero por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. Aún vamos a tener una gran destrucción de empleo”, manifestó el ejecutivo, quien agregó que estiman que el PBI caerá este año en 14%.

Con respecto a la Fase 4 de la reactivación económica del país, que comenzaría a fines de setiembre o inicios de octubre, según el MEF, Castagnola mencionó que los vuelos internacionales ya deberían estar operando dado que, inicialmente, esta cuarta etapa estaba prevista para agosto.

Para el exviceministro de Economía, Enzo Defilippi, las actividades pendientes – vuelos internacionales, gimnasios, entre otros– deben reabrirse cuanto antes, pero sujetas a cumplir con toda la seguridad para no caer en un rebrote. “Más importante que apurarnos un mes más, es estar seguros que no se generará otra ola de COVID-19. No se hizo un estudio científico para saber qué actividades son un peligro. Ese tuvo que ser el criterio para la reactivación”, aseveró.

Tengo en cuenta

-Defilippi cuestionó las cifras del ministro de Producción, José Salardi, quien dio a conocer que las actividades económicas están operando en un promedio del 90%.

-“Una cosa es cómo mides el número de negocios que han abierto y otra es si están vendiendo a los niveles de antes. Hay que ver cuáles no debieron aún estar operando por los contagios”, refirió.