El Fullcommerce es un concepto que se viene masificando en la América Latina e implica establecer un servicio que incluya todas las funciones para el buen funcionamiento de una tienda virtual. Esto más que una tendencia, hoy se ha convertido en una necesidad para las empresas, ya que involucra una mirada integral de la operación de los canales digitales de acuerdo con la realidad de cada uno de los clientes.

Magdalena del Solar, gerente de Desarrollo de Negocios de Ecomsur, explica que el Fullcommerce parte con la ejecución de un proyecto digital en sus clientes, el cual puede ser un sitio Ecommerce B2B, B2C o un Marketplace.

“Se inicia con la implementación y luego viene el proceso operativo diario, el cual involucra el manejo del sitio mismo web, todo lo que es el desarrollo, subir los banners, cargar las promociones, el catálogo, etc. Además, manejamos lo que es la atención al cliente, mail, chat, teléfono, chatbot; y también gestionamos la logística que es tanto fullfillment, así como logística de última, incluso logística reversa”, comentó la ejecutiva.

PRESENCIA DE ECOMSUR EN LA REGIÓN Y EN EL PERÚ

Ecomsur cuenta con alrededor de 80 operaciones en México, Chile, Perú y Colombia; y ya se encuentran en proceso de apertura en Panamá. En cada una de estas naciones cuentan con clientes de diferentes rubros: moda, zapatos, belleza, electrónica; y tenemos clientes que son marcas más grandes y marcas más pequeñas. También poseen algunos clientes que son B2B.

“Tenemos una gran cantidad de operaciones en cada uno de estos países y eso nos ha permitido también tener operaciones regionales o sea un cliente que opera en los distintos países a los que se les brinda algunos beneficios adicionales. En esa línea nos adaptamos a la realidad de cada uno de nuestros clientes, de acuerdo a lo que sea necesario y de acuerdo a su realidad”, sostiene la experta Del Solar.

Antes de la pandemia en el Perú existían alrededor de 60 mil comercios con un portal de venta en línea. En el 2021 este número creció hasta los 300.000. Y más de 13.5 millones de peruanos compran frecuentemente por internet, y se estima que esta tendencia siga en aumento. Todos estos datos según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).

Ante este escenario, Ecomsur ha acelerado su presencia en el Perú, mediante Colloky, Guess, Elite, Softys, Bouden, Victorinox y Casa&Ideas; a quienes han podido ofrecer más soluciones a lo que se tenía hasta hoy.

En esa línea, del Solar admite que el mercado peruano tiene una gran necesidad de lo que Ecomsur ofrece hoy en día, debido a los pocos competidores que hagan su trabajo con la calidad y seguridad de una entrega satisfactoria al consumidor final.

“Creemos que hay una gran oportunidad en este mercado y por eso también estamos buscando crecer acá. Sabemos que el Ecommerce hoy en día en el Perú está creciendo a una tasa bastante alta, y entonces estamos también apostando por este mercado”, indica.

Pese a ello, el reto más importante que ha tenido Perú en el último tiempo -en palabras de Del Solar- es lograr la confianza de los consumidores online, lo que se justifica básicamente por la mala experiencia que tuvieron muchos consumidores en cuanto a la logística, sobre todo durante la pandemia, porque estuvo detenida; sumado a los malos niveles de entrega.

“Muchas de las personas que compraron durante la pandemia no tuvieron la mejor experiencia. Entonces hoy tenemos que ir a buscar a ese consumidor para lograr retomar su confianza, que el cliente diga ‘voy a comprar porque me va a llegar el producto y confío que la marca me va a responder bien’. Yo creo que hoy en día ese es el principal desafío del Ecommerce en el Perú, lograr recuperar la confianza de los consumidores”, mencionó.

FOMENTAR LA PARIDAD DE GÉNERO

Otra de las misiones de Ecomsur es impulsar la participación de la mujer en el mundo digital, puesto que ha sido bastante inferior desde un principio al partir como una industria muy masculina por así decirlo.

“Sin duda es muy importante potenciar el rol de las mujeres en la industria. Uno, porque tenemos una gran cantidad de consumidoras que son mujeres y es importante ahí lograr esa empatía, pero también porque el trabajo en los equipos que sean equipos equilibrados, sabemos que nos traen finalmente mayores beneficios para los consumidores, o sea para las marcas, porque estamos atendiendo mejor a nuestros clientes”, enfatizó la representante de Ecomsur.

En esa línea, consideró pertinente fomentar instancias ya sean gubernamentales, de la asociación civil o de distintas entidades que están potenciando el talento femenino en el mundo digital, para adquirir equipos equilibrados con distintas características.

