Un 38% de peruanos (aproximadamente 4 de 10) han buscado o comprado algún artículo para el hogar vía online en los últimos seis meses, según reveló el estudio realizado por la consultora Kantar Worldpanel a nivel nacional.

Según la consultora, las empresas dedicadas al sector e-commerce deben enfocarse en otorgarles a sus clientes un mayor ahorro de tiempo, evitar el estrés de las compras y mejores precios y ofertas respecto a las que se ofrezcan en una tienda física.

Sumado a estos factores claves, el comercio online podrá presentar un ligero crecimiento si se aprovecha al máximo el aún bajo nivel de conectividad de la población puesto que solo el 68% de hogares cuenta con acceso a internet, según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Hogares ( ENAHO).

Compradores online

Ricardo Oie, gerente de soluciones expertas de Kantar Worldpanel, indicó que pese a la resistencia que aún persiste en el consumidor peruano a las compras online y que, por ende, el consumo en este canal aún es bajo, se cuenta con un crecimiento sostenido en las categorías Non-Food (las que no son de comida) como ropa, calzado y electrodomésticos, logrando una mayor base de compradores y un mayor gasto para el caso de electrodomésticos. (S/. 1,161.00).

En tal sentido, mientras este mecanismo ha tenido un mayor nivel de penetración en las categorías referidas en los últimos seis meses (+3%), el consumo o adquisición de productos de la canasta básica de los hogares en Perú (+1%) ha sido la tercera parte del Non-Food.

El estudio resalta que los hogares de los niveles socioeconómicos A y B de Lima son quienes más utilizan este canal especialmente para las categorías mencionadas, logrando alcanzar niveles de penetración que duplican la del promedio del mercado.

Compradores offline

La encuesta efectuada detalla también cuáles fueron las razones que llevaron a las familias a peruanas a desistir de usar los canales electrónicos para adquirir distintos productos.

Del grupo de los peruanos que indicaron no haber buscado o efectuado ninguna compra por el canal e-commerce (62%) en el mismo período, el 55% respondió que les gusta ver los productos antes de comprarlos y el 53% indicó que no compra por internet o no tiene la costumbre de hacerlo.

Asimismo, el estudio revela entre otras razonas las de no querer brindar la dirección o datos personales (23%), que en las tiendas hay productos más surtidos (22%), no poder probar los productos 22%), desconfianza de la calidad del producto (21%), dudar del servicio de entrega (21%), desconfiar de la empresa que hace el envío (18%), etc.