Ni la caída de 4.38% que Amazon tuvo en la bolsa el miércoles, ni la Semana Santa evitaron que el presidente de EE.UU., Donald Trump arremetiera por segunda vez contra contra el gigante del comercio electrónico. Esta vez, el pedido fue explícito: que pague más impuestos.

​

Como se recuerda las acciones de Amazon cayeron el miércoles en 4.38% debido a la publicación de un reporte del portal Axios, que reveló que el mandatario estaría “obsesionado” con regular a la compañía.

​

“Se ha reportado que la Oficina Postal de EE.UU. pierde US$1.50 en promedio por cada paquete que entrega para Amazon. Esto suma miles de millones de dólares”, dijo a través de un tuit.

​

“Esta estafa a la Oficina Postal debe parar. ¡Amazon debe pagar costos reales (e impuestos) ahora!”, agregó en un segundo mensaje.

​

Trump también acusó a The New York Times de defender al gigante tecnológico y a The Washington Post de ser “usado como lobista”. Esto último, en referencia a que el medio pertenece desde 2013 al fundador de Amazon, Jeff Bezos, luego de que el multimillonario pagara US$213 millones para adquirirlo.

​