A raíz de la incertidumbre política y el dólar que se sitúa en más de S/ 3.90 tras la segunda vuelta electoral, se disparó las operaciones del tipo de cambio a través del canal online. Así lo señaló la plataforma Inka Money.

Según Anthony Polin, CEO de Inka Money, desde un día antes de las elecciones de la segunda vuelta (5 de junio) hasta ayer (8 de junio) se duplicó las operaciones en las más de 70 casas de cambio digital, moviendo más de US$ 42 millones, cuando en mayo registró US$ 20 millones.

“Todavía no hay resultado electoral final y esto podría mantener el nivel de volatilidad que hemos visto. Si se confirma que Pedro Castillo es presidente, el mercado va a estar muy atento a cada una de las declaraciones sobre temas económicos, así como a las personas que lo acompañarán en su gobierno, y eso va a ser determinante si es que el dólar se dispara o mantiene e incluso baje”, explicó polin.

Mencionó que la gente está comprando más dólares por el temor de que próximamente la divisa se venda a un precio más elevado.

Ticket promedio

Asimismo, indicó que el ticket promedio de cambio también se ha elevado. En el caso de las personas naturales paso de US$ 880 a US$ 1,250, mientras que en empresas paso de US$ 5,400 a US$ 7,530.

“Cada vez más usuarios optan por casas de cambio digital, pero este incremento no solo se debe al contexto político que ha sido clave, también hay un alto componente de digitalización y previsión de los clientes luego de la pandemia. Es por ello que hoy uno de cada cuatro operaciones de tipo de cambios es a través del canal digital”, agregó.

Además, señaló que la mayoría de usuarios que han probado las casas de cambio digital ya no volverán a los cambistas de la calle. “Valoran la comodidad y seguridad de hacerlo desde este canal. Definitivamente la tendencia es que los cambios a través de las casas virtual irán aumentando su participación”, dijo.

Por su parte, el CoFounder de Rextie, Matías Maciel, señaló que no es recomendable realizar operaciones bajo los actuales niveles de incertidumbre y volatilidad.

“Dentro de lo posible, es mejor esperar a que pase la asimilación de la noticia y que el dólar encuentre un valor un poco más real y no tan influenciado por la especulación de corto plazo”, comentó.

El representante de Rextie espera que luego de algunas semanas, el el tipo de cambio vuelva a su tendencia inicial hacia la baja, pues “tarde o temprano los actores del mercado se irán dando cuenta el margen de acción para reformas estructurales será muy reducido para ambos candidatos”.

Competencia

De acuerdo a Anthony Polin, en el Perú compiten 72 casas de cambio online, cuando antes en el 2018 solo existía 25. Así, el volumen operativo en el 2020 fue alrededor de US$ 1,800 millones, se espera para este año que mueva US$ 2,600 millones, un crecimiento de más del 60%.

“Una gran parte de este crecimiento va a ser por el ingreso al segmento de pequeñas y medianas empresas, las cuales no siempre tienen la prioridad de atención en las instituciones financieras tradicionales y además se han adaptado muy rápidamente a los canales digitales”, sostuvo.

Añadió que aproximadamente el 75% de operaciones de cambio proviene de Lima y, con respecto al volumen operado, el 91% se concentra en la capital.

“Una dificultad que se presentaba para atender clientes en provincias eran las comisiones interplaza; sin embargo, a medida que los bancos han reducido o eliminado estas comisiones, la oferta a provincias ha aumentado”, acotó.

Perfil de los usuarios

El CEO de Inka Money manifestó que el 70% de personas que usan plataformas de cambio online son varones. El rango de edad es del 25 a 35 años, y el 3% de usuarios son extranjeros que viven en el Perú.

“Antes de pandemia, el registro de distritos que utilizaban casas de cambio online eran Miraflores, San Isidro, Jesús María, Barranco y otros aledaños. Hoy por hoy, la demanda y consultas no solo es de esos distritos, sino se han sumado Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Villa El Salvador y la periferia de Lima”, anotó.

Además, mencionó que el 60% de usuarios que realizan transacciones de manera digital son administradores, ingenieros y trabajadores independientes.

