El comportamiento alcista del tipo de cambio, que sigue superando la barrera de los S/ 4, viene causando una serie de preocupaciones en los peruanos. Frente a la rápida devaluación de la moneda peruana, muchos han optado por pasar sus ahorros de soles a dólares. Pero, ¿es esta realmente la mejor opción para cuidar su dinero?

Cristian Arens, especialista en finanzas personales y autor de Código dinero, explicó que depende mucho del contexto y de los gastos. Por ello, recomendó ahorrar siempre en la moneda con la que uno suele hacer sus pagos.

MIRA | Precio de los vehículos suben por el incremento del dólar

“Las personas tienen temor a perder dinero por el alza del dólar, sin embargo, esto no es así si todos tus gastos se pagan en soles. Para algunos puede ser alarmante que los precios suban, pero si no se tiene ninguna deuda pendiente en dólares no conviene cambiar la moneda nacional porque ahí si se estarían generando pérdidas”, refirió.

Agregó que es muy distinta la situación para una persona que tiene que pagar deuda en soles y otra en dólares, inclusive una que tiene que pagar con ambas monedas.

“Si se tuvieran gastos en dólares o en ambas monedas, la mejor opción es cambiar solo lo necesario para absolver esos pagos”, indicó el especialista.

¿En qué casos necesitamos cambiar a dólares?

El auto best seller destacó que si uno está proyectándose a hacer una inversión fuerte en dólares, como una maestría en el extranjero o un inmueble, uno deberá establecer un fondo para los gastos en la moneda que normalmente ahorra.

Señaló que una vez que se tenga ese seguro, uno debería cambiar poco a poco a la moneda extranjera para tratar de perder la menor cantidad posible de acuerdo a la fluctuación de esta.

“Uno debería cambiar a dólares dependiendo de las metas personales y los futuros proyectos. Si estos demandan un pago en la moneda extranjera, uno no debe cambiar de inmediato todos sus ahorros sino más bien empezar a establecer un fondo personal”, dijo Arens.

Sugirió que lo más eficiente siempre es diversificar los ahorros en distintas monedas, en una situación extraordinaria como la que está sucediendo ya no es recomendable hacer un cambio de golpe o de grandes cantidades.

“En esta situación, las especulaciones por miedo e incertidumbre pueden disparar una tendencia de compra y venta de dólares que traerá más perdidas que ganancias”, anotó.