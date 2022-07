El dólar continúa su ascenso frente a las monedas latinoamericanas, que en medio de la inflación, corridas cambiarias y otros aspectos, se vienen depreciando. En ese sentido, el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba realizó un comparativo regional del poder de compra del billete de máxima denominación de cada país.

Según el estudio, la moneda argentina se devalúa cada vez más. El billete de 1,000 pesos, que es el de mejor valor entre todas las denominaciones de la región y que empezó su circulación en noviembre 2017, en esos tiempos equivalía a US$ 60, pero ahora es de US$ 8 al tipo de cambio oficial, mientras que en el mercado paralelo es menor a ese monto.

“Los mil pesos argentinos equivalen a menos de la mitad del poder de compra en dólares que el billete de mayor denominación en Paraguay, país que se encuentra segundo en el ranking, cuyo billete más alto compra unos US$ 15″, señaló la entidad, de acuerdo a la publicación del Clarín.

En tanto, en Venezuela, el billete de mayor denominación equivale a US$ 18; en Chile, US$ 22; en Colombia, US$ 23; en Brasil, US$ 38 y en México, Uruguay y Perú los billetes de más denominación superan los US$ 50.

Estudio a detalle

El instituto de investigaciones detalló que para el estudio se hizo, por ejemplo, la comparación del poder de compra de los billetes de mayor denominación de cada país, con lo cual se armó en base a los valores (a junio último) del combo de una hamburguesería multinacional, que tiene el mismo formato en todo el mundo, y de una botella de 330 ml de otra marca global.

“Con el billete de mayor denominación en Argentina se compran 1.6 combos de hamburguesas; en el otro extremo está Perú, que con un billete de S/ 200 se pagan 11 combos (siete veces más que en Argentina). En México, con 1,000 pesos mexicanos se compran ocho combos (cinco más que a nivel local). En Brasil, con 200 reales se adquieren siete menús. Mientras 2,000 pesos uruguayos equivalen a cinco combos, lo mismo que 100,000 pesos colombianos”, refirió.

En tanto, los 20,000 pesos chilenos pagan cuatro combos; 100,000 guaraníes de Paraguay alcanzan para tres y en Venezuela -tiene una de las monedas con menor poder de compra de la región- 100 bolívares compran dos combos. En Bolivia, no se puede comparar porque no está la hamburguesería.

Con respecto a la gaseosa, en el mercado argentino se compran 8 botellas de 330 ml; en Perú, 80. En México son 56 botellas; en Brasil, 39; y en Colombia, 38 unidades. En Bolivia se obtienen 36 botellas con un billete de 200 bolivianos; en Uruguay, 26 y en Chile 20. Tanto en Paraguay como Venezuela, cuyas monedas secundan al peso argentino como las de menor poder de compra de la región, son 17 y 16, respectivamente.

El análisis de los economistas también apuntó que -desde que fue creado hasta ahora, el billete de mayor denominación de Argentina perdió 87% de su valor medido en dólares al tipo de cambio oficial y 93% en el mercado libre.

“La acelerada suba de los precios y la erosión de la capacidad de compra de la moneda local muestran que desde 2017 hasta hoy en seis de los países analizados (Bolivia, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú) la inflación promedio anual fue menor al 5%, en Brasil fue del 6%, y en Uruguay del 9%. Por su parte, Argentina tuvo una inflación promedio anual del 47%, solo superada por Venezuela (7321%)”, precisó.

