Después un precio récord de S/ 4.13 el pasado 30 de setiembre, el dólar ha empezado a depreciarse en el mercado cambiario en los últimos días. Frente a este nuevo escenario, ¿cuál será la tendencia del tipo de cambio en el corto plazo?, ¿qué podemos hacer para mantener en orden los gastos?

Para Patricia Lengua, profesora de la Facultad de Economía de la UPC, la caída del tipo de cambio es “transitorio” y se da luego de que se ha disipado la incertidumbre política por los cambios en el Gabinete Ministerial.

“Es el efecto del mensaje de moderación que se ha dado con el cambio de gabinete de ministros. Sin embargo, si uno ve la foto completa, no todos los mensajes son claros. Sigue persistiendo el riesgo de que las reglas del juego dentro de la economía pudieran cambiar”, dijo la docente.

Un factor que puede generar nuevamente nerviosismo en los mercados es la idea de una Asamblea Constituyente. “Probablemente, mientras el nuevo Gabinete, en estos días, no haga nada disruptivo, la tendencia [del tipo de cambio] podría verse a la baja, pero, no se sabe porque podría haber otras confrontaciones cuando se pida la confianza en el Congreso. El mensaje no es del todo claro. Esas son mis perspectivas por lo menos en el corto plazo”, sostuvo.

Lengua también mencionó que, a nivel internacional, el retiro de estímulos monetarios de parte de bancos centrales así como la crisis energética está motivando que el dólar pierda valor. “Esta nueva información con estos factores externos, ha hecho que la tendencia se refuerce a la baja”, indicó.

Orden con los gastos

Cuando el dólar sube, muchos productos de la canasta básica se ven afectados. Esto debido a que varios de estos son directamente importados, mientras otros importan insumos para su fabricación. Incluso los que no pertenecen a ninguno de estos dos grupos necesitan combustible para ser transportados a la tienda, y el petróleo se paga en dólares.

De acuerdo con el docente de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, el alza del tipo de cambio ha afectado una serie de gastos cotidianos como deudas, alquileres, seguros que se pagan el dólares. Del mismo, también ha encarecido el costo de medicamentos, autopartes, combustibles, fletes, entre otros.

Por esto, el experto en finanzas consideró que si bien el dólar ahora está por debajo de S/ 4, es importante ordenar los gastos y seguir algunas recomendaciones para no verse afectado por la volatilidad del tipo de cambio.

“Lo primero es ordenarse al manejar el presupuesto familiar o personal. Priorizar gastos es una buena recomendación para no excederte. Hoy en día es crucial cuidar cada sol que tenemos”, indicó.

Las listas de compras son una técnica útil y sencilla de adoptar. El truco está en respetarla a cabalidad y evitar las compras por impulso.

Otra opción es hacer las compras del mes en grupo. Por ejemplo, juntarse entre 10 personas y en lugar de comprar unos kilos de azúcar, buscar el saco entero y dividirlo. En pocas palabras, comprar al por mayor para reducir costos. Otra opción son las ‘marcas blancas’, que son las marcas propias de cada tienda.

“En el caso de supermercados, se ha visto el incremento de ‘marcas blancas’. La gente busca economizar por ese lado, probando ‘marcas blancas’ y viendo la forma de ahorrar”, explicó.

Por último, Carrillo sugirió el ahorro en el consumo de agua y energía eléctrica a través de simples medidas, como desenchufar los electrodomésticos en las noches o cerrar el grifo cuando no se utilice.

