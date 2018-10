Disputa por empresa restauradora del Centro Histórico de Lima

Una disputa legal que se inició hace aproximadamente una década en Mallorca, España, llegó hasta Lima y podría involucrar a una de las principales empresas restauradoras del país: Arte Express, cuyo CEO es el empresario Fernando Palazuelo.

El caso se remonta hasta 2008 e involucra a la ex esposa de Palazuelo, Sofía Barroso. Según su abogado, Enrique Ghersi, ese año el Juzgado Mercantil de Palma de Mallorca declaró quiebra fraudulenta de la empresa y que el dinero de Arte Express de España habría sido desviado ilegalmente hacia el Perú y otros países.

“La descapitalización de la que ha sido objeto la empresa es de aproximadamente 45 millones de euros”, comenta.

En Perú, aclara, hay dos procesos: “Uno por 800 mil euros y otro por el cual se le pide al juzgado que declare como propietaria de Arte Express Perú a la señora Sofía Barroso, porque esa empresa se ha hecho con el dinero producto de la descapitalización fraudulenta de Arte Express de España”.

Respecto al último caso, Barroso interpuso en 2017 una medida cautelar de anotación de demanda en la partida de registro de Arte Express en los Registros Públicos de Lima. Esta fue aprobada por el 28 Juzgado Comercial de Lima.

“Se cuenta con una sentencia favorable (…). Actualmente, (el caso) está apelado por el señor Palazuelo ante la Sala Comercial de Lima, que tiene que resolver. Seguramente nos estarán citando antes de fin de año para una audiencia”, explicó Ghersi.

Conflicto familiar

Al respecto, Palazuelo niega tal estado de la sentencia y dice que ha sido desestimada por la Sala: “Los hechos que se describen son de hace 12 años (…). Lo han desestimado los juzgados en España. Sofía Barroso no es una señora cualquiera. Es mi ex mujer. Me persigue, chantajeándome y publicando noticias falsas”, dijo.

Además, asegura que se trataría de una estrategia gestada entre Barroso y el hijo de ambos, Fernando Palazuelo.“Es un tema interno, familiar, entre un ex marido y una ex mujer”, reiteró a Perú21.

Si bien el empresario mostró preocupación por el impacto que esto tendría en su reputación, descartó que afecte los planes de la compañía y adelantó que esta acaba de adquirir el ex edificio de la Cooperativa de Santa Elisa, ubicado en la cuadra 8 de Jr. Caylloma.

A esto le acompañarían las intenciones de adquirir el edificio Giacoletti, que fue seriamente afectado por un incendio el último fin de semana.

“ Estamos estudiando seriamente hacer una propuesta a la propietaria del edificio Giacoletti. Consiste en comprarlo y presentarle a la Municipalidad y al Ministerio de Cultura un proyecto para su recuperación, tal como hacemos con el edificio que se quemó en la plaza Dos de Mayo”, aseguró.

Fernando Palazuelo descartó que la propuesta para comprar el edificio Giacoletti vaya a presentarse este año, por falta de tiempo. Por ello, el proceso recién se formalizaría en 2019.