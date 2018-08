Walt Disney informó a través de un comunicado que sus ingresos trimestrales aumentaron un 7% debido al éxito de la película ' Avengers: Infinity War ' y por más visitantes a sus parques temáticos.

En este sentido, sobre el último trimestre de abril a junio, Disney registró unos beneficios netos de US$ 2,916 millones, un 23% más respecto al mismo periodo en el 2017. En esa línea, los ingresos totales crecieron un 7%, hasta los US$ 15,230 millones.

Asimismo, la empresa de entretenimiento informó que ganó en los últimos nueve meses (de octubre a junio) US$ 10,276 millones, un 42% más que en el mismo periodo del año pasado, con una facturación total de US$ 45,127 millones en dicho plazo, un 7% más que los US$ 42,358 millones del año pasado.

Respecto a su participación en el mercado bursátil, el valor de las acciones de Disney crecieron un 29% en el segundo trimestre de este año, hasta US$ 1.95, en comparación con los US$ 1.51 por acción del mismo periodo en el 2017.

Por ello, el presidente y director ejecutivo de la compañía, Robert A. Iger, afirmó estar satisfecho con el resultado trimestral, incluido un aumento de dos dígitos en las ganancias por acción, y emocionado "por las oportunidades para un crecimiento continuo".

"Después de haber obtenido el apoyo abrumador de los accionistas, estamos más entusiasmados con la adquisición de 21st Century Fox que nunca, y confiamos en nuestra capacidad de aprovechar al máximo estos activos junto con nuestras propias marcas, franquicias y grandes negocios para generar un valor significativo en toda la compañía", añadió.

