El movimiento empresarial más grande del año pasado, en el terreno del cine y espectáculos, fue la compra de 20th Century Fox por parte de Disney.

Faltando poco para oficializar la transacción, la compañía de Mickey Mouse comienza a organizar la casa para integrar a la división de Fox. No obstante, parece que la CEO no está en sus planes.

Según Deadline, Stacey Snider, gerente general y presidente de la empresa, dejará la empresa apenas se cierre oficialmente el trato.

Por el momento, aún conserva bajo su ala el estreno de las películas The Hate U Give, The Favourite, Bad Times at the El Royale y la biopic de Freddy Mercury, Bohemian Rhapsody.

Su reemplazo sería la actual vicepresidenta de Fox, Emma Watts, quien reportaría directamente a Alan Horn, presidente de Walt Disney Company.

La cartera de proyectos que supervisará, sin embargo, se verá reducida, pues las propiedades de Marvel que mantiene 20th Century Fox pasarán a manos de Kevin Feige y su Marvel Studios, en la división de Disney.

En cambio, se dedicará a las otras franquicias que mantiene la compañía, como Avatar, y al desarrollo de la plataforma de streaming Hulu, ahora propiedad de la nueva fusión.

Quienes mantendrían su puesto serían las cabezas de Fox 2000 y Fox Searchlight. Probablemente Disney comience a dedicar un foco más serio a las temporadas de premios con estas divisiones.