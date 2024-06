A las 10:30 de la mañana el entusiasmo era total en el megapuerto de Chancay, las primeras cinco grúas eléctricas que llegaron de Shanghái se balanceaban detrás del estrado, las autoridades locales ya estaban ubicadas en sus asientos y la prensa, al fondo, acordonada para evitar alguna pregunta incómoda. Pero faltaba la persona más importante: la presidenta Dina Boluarte.

A las 11:40 cruzó un helicóptero por el cielo y algunos se entusiasmaron con la presencia de la mandataria, pero no apareció hasta la 1 de la tarde. Pese a su tardanza, el ánimo se reactivó por esta obra de gran envergadura.

Ya en el estrado y luego del himno nacional, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, habló de las obras complementarias en las vías que potenciarán la utilidad del megapuerto, incluidas en el plan nacional de servicios e infraestructura logística de transportes al 2032.

“Hemos considerado desarrollar un eje logístico que incluya el mejoramiento de la Panamericana Norte, la vía de Evitamiento Chancay-Chancayllo y la nueva vía para conformar el par vial de la variante de Pasamayo. También se ha considerado el mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, el antepuerto del Callao y el ferrocarril entre Lima y Barranca que va a pasar por Chancay”, dijo el ministro.

Luego, le tocó el turno a la presidenta. Como ya no habla con la prensa, utilizó otra vez una ceremonia para responder a los cuestionamientos que pesan sobre ella. Así, sus primeras palabras, tuvieron tinte político.

“Hoy es un gran día para demostrar que con unidad y con punche avanzamos todos hacia el desarrollo del Perú, que pronto será un gran eje comercial. A pesar que diariamente estamos en la narrativa perversa de quienes se oponen al progreso del pueblo, tergiversando declaraciones y creando cuentos con el objetivo de poner al ciudadano en contra de sus autoridades, pero aquí estamos firmes y dignos. Nuestros detractores no pueden ocultar que hay crecimiento. Los verdaderos números así lo confirman”, expresó la mandataria.

La foto protocolar del evento. (Foto: Presidencia)





La foto protocolar





Luego de las palabras de la presidenta Dina Boluarte, del ministro Raúl Pérez-Reyes y del gerente de Cosco Shipping Perú, Chen Lihui, se anunció que se tomaría la foto oficial y se invitó al alcalde de Chancay, Juan Álvarez, que subió y le dio la mano a cada una de las autoridades.

Hace tan solo unos meses, Álvarez fue crítico con el gobierno de Boluarte que “dejó solo a Chancay” y ahora, a meses de inaugurar el megapuerto, espera dialogar directamente con la mandataria.

“Es satisfactorio que este objetivo se haya logrado, esta es una muestra de que tenemos que trabajar siempre con la inversión privada. Parece que (la presidenta) nos han escuchado (los reclamos), son cuestiones políticas, no hay nada personal. (La foto protocolar) es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho durante tantos años, vengo desde el 2008 viendo esta obra y hoy estamos ad portas de la inauguración. No, recién hemos hablado (con la presidenta), he tenido el gusto de saludarla y espero que me abran las puertas para dialogar personalmente... esperemos que así sea, siempre hemos buscado este diálogo”.

Esta foto, además, habría generado la incomodidad de la congresista Vivian Olivos, en primera fila, vecina de Chancay, pero que no fue invitada por la mandataria a subir al estrado. La parlamentaria se fue ofuscada luego del aparente desaire.

El megapuerto de Chancay. (Foto: Presidencia)





El evento terminó, la presidenta se esfumó sin dar cara a la prensa para responder por su baja aprobación o las investigaciones en las que está inmersa, pero las demás autoridades mostraron el buen ánimo por una obra que está por inaugurarse y que promete prosperidad para la ciudad y el país en general, pese al ruido político.

