Diego Macera sobre retiro del 25% de las AFP: “Es una medida irresponsable”.

En el Congreso está a punto de debatirse un proyecto que plantea que las personas puedan retirar hasta el 25% del fondo que tienen en las AFP. El economista Diego Macera rechaza esta postura que tienen algunos parlamentarios, y consideró que no es momento para que las personas retiren sus fondos o cambien a uno de menos riesgo.

¿Qué implicaría aprobar un retiro del 25% de los fondos de la AFP? ¿Por qué crees que sería una medida peligrosa?

Creo que es una medida sumamente irresponsable con el sector pensionario en particular y el sector financiero en general. El sistema de pensiones que tenemos hoy en día, el sector financiero, nuestra bolsa de valores, nuestro mercado de capitales, simplemente no han sido diseñados para una propuesta de esta magnitud ni para un golpe masivo de este nivel. Esta es una propuesta que, contrariamente a lo que se quiere vender, no beneficia al afiliado, sino que lo perjudica porque le está dando la oportunidad de liquidar parte de su fondo a una porción que no es menor y, en un momento donde los precios son bajos, es como tratar de vender una casa en medio de una recesión. Este es el peor momento para retirar el 25% de tus fondos.

¿Dónde está la plata de las AFP actualmente?

Hay una parte que está en depósitos simples en bancos, que esa es la parte más liquida, más fácil que las AFP pueden usar para pagar a los afiliados, y por ahí va la propuesta del Ministerio de Economía. Es plata que no compromete demasiado al sistema, pero cuando ya pasas ciertos límites, cuando hablamos de S/10,000 millones o más, ya las cuentas que tiene el sector de pensiones no son suficientes para cubrir esa demanda por liquidez y vas a tener que empezar a vender las inversiones que han hecho las AFP. Al momento en que tú obligas a la AFP a disponer una cantidad grande de plata, lo que van a hacer esas empresas es vender las acciones para poder conseguir el dinero y pagar, y si es de golpe, el precio de tus acciones y bonos baja porque hay sobreoferta.

¿Cuál es la magnitud del retiro del 25% en términos de liquidez?

Aquí lo que han estimado es algo como S/38,000 millones. Digamos que no todo el mundo retira, y suman S/33,000 millones. Ahí estamos hablando tranquilamente del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), que es una cantidad enorme de dinero. Ningún sistema financiero del mundo está preparado para un retiro del 5% de golpe.

Pero también hay una realidad que es la falta de liquidez. La gente no tiene ingresos y tiene que pagar la renta de su casa.

Me parece absolutamente razonable el argumento para pasar algún tipo de necesidad del momento porque están en situación de urgencia y más o menos por ahí lo entiende el Poder Ejecutivo. Lo anunciado por el presidente es que, primero, no es un 25% del fondo de cualquier persona porque ahí estarías beneficiando a los que han tenido la capacidad de aportar más. La propuesta del Ejecutivo es el retiro de S/2,000 y la ventaja es que con esta cantidad puedes manejar la liquidez del sistema, las AFP pueden manejar eso.

¿Por qué esa diferenciación entre los que aportan y no aportan?

Ahí el criterio es que las personas que más necesitan esta ayuda excepcional son las personas que están en situación vulnerable y lo que se entiende es que la persona que está empleada va a recibir su sueldo en abril, igual como lo recibió en marzo, igual que en febrero. Pero hay una situación vulnerable dentro del grupo de trabajadores y por ahí ha venido el criterio del Ejecutivo. Además, a los trabajadores ya se les dio un beneficio de la exoneración de aporte para el siguiente mes.

¿Te parece que eliminar la contribución es suficiente?

Yo hubiese considerado la opción de suspender la contribución este mes y el siguiente, y de ahí que se aplique el prorrateo como entiendo que se hará con el servicio del agua. Si ya recibes tu sueldo de antes, la ayuda extra que necesitas probablemente no tenga que ser excepcionalmente mucha como para aquellas personas que literalmente no pueden producir un sol y ahí deben estar enfocados los esfuerzos.

Hay gente preocupada, sobre todo los del fondo que están perdiendo en esta coyuntura. ¿Es una buena idea cambiarse de fondo?

Creo que no. Creo que sí debería haber un espacio para que el que cambie de fondo lo haga más rápido. Pero hoy cambiarte de fondo, cuando ya perdiste una gran cantidad de ingresos, no es el mejor momento, porque los fondos 2 y 3 son los que más caen, pero también son los que más se recuperan. Una persona relativamente joven que está en el fondo dos o tres, que ya vio caer el valor, creo que haría mal en pasar a una posición más conservadora.

DATOS

* Podemos Perú fue la bancada que planteó el retiro del 25% de los aportes a las AFP.

* Esta propuesta faculta a que las personas puedan acceder a ese dinero en un plazo de 10 días después de presentada una solicitud.

* No obstante, las propias AFP han señalado que esta propuesta no es viable porque afectaría a la economía del país, y han indicado que generará un quiebre de la seguridad social y el ahorro previsional.

* Pese a ello, esta semana el Pleno del Congreso podría poner a debate la iniciativa de Podemos.