Diego Macera es gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) y desde CADE 2019 habla con Perú21 sobre la gestión del Ejecutivo post cierre del Congreso y demás vaivenes de la política peruana.

El Gobierno va a tener dos meses sin un Congreso. ¿Cuál es su balance de lo actuado?

En temas económicos sacaron algunos decretos de urgencia. La verdad, no me parecieron sorprendentes, muchas de las cosas ya estaban para aprobarse en el Congreso, la ley de control de fusiones o la de medicamentos; quizás más sorprendente fue la discusión sobre el aumento del salario mínimo. Si lo miras como paquete, hay algunas cosas buenas o malas, pero es bien difícil argumentar que ha sido favorable la lista de decretos de urgencia para la inversión privada.

¿Qué debió priorizarse?

En un periodo de transición es bien difícil sacar la gran reforma laboral, la gran reforma educativa, porque no te corresponde además; tienes que administrar el Estado hasta que venga un nuevo Congreso. No creo en el ‘aprovechemos para sacarlo’ porque eso erosiona la institucionalidad, por ahí no va. ¿Qué cosa sí me sorprendió? La ley de promoción agraria era la más cantada de todas y no pasó, (...) eso sí es fundamental para la inversión privada.

Se anuncia un incremento de la remuneración mínima vital, ¿es oportuno?

No, creo que no. Más allá de estudiar cuándo le aumentamos y cuánto, debería partirse por decir: ¿está bien la remuneración mínima ahorita? (…) Me parece muy bien que el Gobierno haya dicho: ‘Hacemos una cosa técnica’. Cualquier fórmula de aumento de remuneración debería partir, aunque sea una sola vez, por identificar cuál es la remuneración correcta, si hubiera una, porque si no, aumento sobre una base que está mal.

Los aportes poco transparentes a las campañas políticas han dañado al sector privado. ¿Cómo cree usted que debiera abordarse ese problema?

Lucho Carranza decía que no es cuestión de espíritu de clase, no es que el sector privado. (…) Aquí es responsabilidad individual, no metamos a todos en la misma bolsa porque le hacemos un flaco servicio a la democracia y a la institucionalidad. Hay que identificar quiénes son los responsables, sancionarlos de acuerdo a su nivel de rompimiento de la ley, y a los demás vemos la culpa que les corresponde. (…) Yo sería muy cauto de asignar culpa al sector empresarial, incluso hay que separar a la persona de la empresa; no es lo mismo el dueño de la empresa, el accionista, el gerente general o quien haya tomado la decisión, que dos mil trabajadores; hay que separar culpas.

SABÍA QUE

Diego Macera sostiene que es “poco probable” que el clima de conflictividad social que afecta en las últimas semanas a diversos países de la región, como Chile, se extienda al Perú.

“La respuesta fácil sería: porque la mitad de políticos está en la cárcel y el Congreso está disuelto, eso bajó muchísimo la tensión”, afirmó.

LA AGENDA DE HOY

9:00 a.m. “Encuesta CADE Ejecutivos”. Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, mostrará los resultados de la encuesta que fue aplicada por Ipsos a los asistentes que participaron en la edición 57 de la CADE.

9:15 a.m. “El Perú que queremos construir”. Juan José Garrido, Rodrigo Isasi, Sebastián Mendoza y Elizabeth Pinnington explicarán cómo afectarían al Perú las principales tendencias globales, mostrando escenarios a 2050.

10:00 a.m. “Competitividad, un esfuerzo público-privado”. Fernando Zavala expondrá sobre cómo el diálogo entre los sectores público y privado contribuye a mejorar la competitividad del país.

10:30 a.m. “Competitividad, un esfuerzo público privado”. Presentación de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, sobre cómo el diálogo puede incrementar la competitividad.

11:30 a.m. “Institucionalidad y economía de mercado: planteamiento de líderes políticos”. Exposiciones de Daniel Córdova (Alianza para el Progreso) y Francisco Sagasti (Partido Morado).

3:00 p.m. “Institucionalidad y economía de mercado: planteamiento de líderes políticos”. Exposiciones de Raúl Diez Canseco (AP) y Martha Chávez (Fuerza Popular).

4:30 p.m. Clausura.