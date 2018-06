Diego Macera: Confianza a la inversión privada [OPINIÓN]

Hemos venido de una política pública medianamente consistente, de revisar una medida cuando desde la calle parece que la cosa se calienta. Ojalá que el ministro de Economía que entre tenga un apoyo más coordinado desde el Ejecutivo para no repetir la situación.

Hay un fortalecimiento de la economía, es un mensaje optimista. El ministro de Economía tiene que ser una persona, sobre todo, de confianza y estabilidad para la inversión privada. Hay varios temas de política fiscal que se pueden trabajar.

Un punto pendiente es el déficit fiscal, que sería de 3.5% este año, pero la mejor política fiscal es el crecimiento económico, y este tiene que darse en un contexto de promoción de la inversión privada. En ese contexto sí me preocupa un poco el anuncio del presidente Vizcarra sobre la comisión ad hoc que involucra al MEF y Sunat, que no sé si abona en dar mayor certidumbre para las inversiones o no. No solo queremos que salgan los proyectos mineros de los que habló, como Quellaveco o Mina Justa, sino varios otros que esperan que un panorama estable.