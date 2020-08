El consumo de café peruano sigue siendo uno de los más bajos entre los países que producen este producto, informó este martes el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) en la víspera del “Día Nacional del Café”, que se celebrará el 28 de agosto.

Minagri indicó que la cifra alcanza apenas los 650 gramos per cápita al año, inferior en comparación a países como Brasil (6 kilos per cápita), Colombia (2.5 kilos per cápita) y México (1.6 kilos per cápita), entre otros.

La meta del sector para el 2021 es de consumir 1 kilo per cápita año, y se podrá lograr mediante el trabajo conjunto de los actores de la cadena de valor, desarrollando ejes estratégicos, como la difusión de bondades de café para la salud y la consolidación de la marca Café del Perú, según el ministerio.

En la actualidad, las tendencias del mercado se dirigen hacia el incremento de la demanda de cafés de alta calidad de taza. Según Minagri, existen nuevos mercados emergentes en Corea del Sur, China, Japón, Taiwán y países árabes.

El café peruano ha llegado a 44 mercados a nivel mundial y los principales destinos del producto son Estados Unidos, Alemania, Bélgica y España, además de otras naciones europeas. Asimismo, las exportaciones llegaron el año pasado a casi US$ 635 millones. Se exporta, primordialmente a los mercados de Europa (52%), Norteamérica (33%) y América del Sur (6.9%).

A nivel internacional, el Perú es uno lo principales países productores de café en el mundo, ocupando el décimo lugar, detrás de Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras, Etiopía, India, Uganda, México. Como nación exportadora de grano de café, nuestro país es el noveno en el escenario internacional.

Perú también ocupa el segundo lugar como exportador de café orgánico en el mundo, solo superado por México.

El café es uno de los principales productos agrícolas, con un cultivo que se extiende en 440,440 hectáreas de superficie cosechada, conducidas por aproximadamente 232,000 familias, en 17 regiones, 95 provincias y 450 distritos del país. Tan solo 7 regiones del país (Junín, San Martín, Cajamarca, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco) concentran el 91% del total de productores y área cultivable.

Además, la caficultura constituye una importante fuente generadora de empleo y demandante de insumos, bienes y servicios, especialmente en las zonas donde se cultiva este producto, siendo fuente de empleo directo e indirecto para aproximadamente 2 millones de personas que comprende esta cadena de valor.

Del mismo modo, el café constituye uno de los productos principales para la ejecución de proyectos de desarrollo alternativo”, en la política de lucha antidrogas en el país.

