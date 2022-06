Ser papá y emprendedor a la vez resulta ser todo un reto, porque se debe lograr el equilibrio perfecto entre la vida familiar y las exigencias propias de un negocio. Sin embargo, pese a la responsabilidad que esta decisión requiere, el 26% de mypes en el Perú son lideradas por padres emprendedores, según Caja Piura.

Frente a este contexto y en el marco del Día del Padre, una de las fechas más especiales para las familias peruanas y un momento ideal para reflexionar sobre cuál es el impacto que tiene la paternidad en el ecosistema emprendedor, el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico - Emprende UP comparte cuatro historias de padres emprendedores que decidieron asumir la tarea de combinar su rol dentro del hogar y el mundo de los negocios:

TuSueldoYa!

Gabriel Morales Muñoz, padre de dos hijas y gerente general de TuSueldoYa!, identificó junto a sus socios, crear una plataforma que ayude a las personas a cubrir esas necesidades que surgen a diario cuando no se llega a fin de mes. Es así como nace TuSueldoYa!, un negocio que permite a los trabajadores dependientes acceder a su salario de manera diaria según los días trabajados.

“Siguiendo un modelo “salario on demand”, buscamos fortalecer el bienestar personal de los trabajadores, así como promover la inclusión financiera usando la tecnología como habilitador principal”, afirmó Morales. Actualmente, 16 empresas cuentan con su servicio y han realizado 44,000 adelantos por más de S/4 millones de soles.

Gabriel Morales Muñoz, gerente general de TuSueldoYa!

Linkminers

Con el fin de crear un espacio donde las empresas mineras puedan buscar soluciones en tiempo real y de forma verificada, Emilio Gómez de la Torre, padre emprendedor, CEO y cofundador de Linkminers, creó esta plataforma digital para brindar información a funcionarios mineros sobre soluciones globales del sector y mejorar sus procesos y operaciones.

“Identificamos que las mineras buscaban soluciones que permitan acelerar eficientemente sus procesos y que los proveedores del sector no encontraban manera de ofrecer sus servicios. Luego de 4 años de trabajo, contamos con más de 250 funcionarios mineros de Perú, Chile, México y Ecuador y con más de 2000 proveedores de 30 países del mundo. Con esto, nos proyectamos a ser el primer buscador de soluciones global para la minería con inteligencia artificial e ingresar a más de 10 países entre Australia y América para fines del 2023″, comentó Gómez de la Torre.

Emilio Gómez de la Torre, CEO y cofundador de Linkminers

Smile and Go (SnGo)

Paul Zanabria, papá de Daniela y Fernanda, y fundador de Smile and Go, identificó que una gran cantidad de odontólogos no cuenta con un consultorio dental, por eso no pueden ejercer su profesión. De esta manera, crean SnGo, una app que fusiona la oferta y demanda de consultorios dentales, pues el dueño de un consultorio podrá rentar su espacio de trabajo en horas libres y el odontólogo que no con uno, ejercerá su profesión al poder alquilar por horas un espacio a través de SnGo.

“Nos caracterizamos por ser los únicos en proveer este servicio y por haber creado un mercado de oferta y demanda en el sector odontológico. Con esto, buscamos ingresar a un ecosistema de consumo masivo para ayudar a pacientes derivándolos a nuestros doctores y en el mediano plazo llevar la app y los servicios de SnGo a otros países”, señaló Zanabria.

Green Press

Con el propósito de ayudar a las personas a luchar contra el problema de la obesidad en el Perú y América Latina, Paulo Chirinos-Pacheco, papá emprendedor y founder & CEO de Green Press, creó esta Foodtech que diseña, produce, vende planes de alimentación saludable y jugos “cold pressed” para promover una alimentación saludable en los consumidores.

“Nos enfocamos en brindarle al cliente un plan de alimentación de acuerdo a sus necesidades. Además, usamos insumos de la mejor calidad, procesos y tecnología como “batch cooking” y cold pressed” para nuestros productos y también ofrecemos asesoría nutricional gratuita como parte de ese acompañamiento y propuesta de valor del negocio”, indicó Chirinos-Pacheco. Dentro de sus proyecciones está llevar su producto a México, pues es un mercado de casi 130 MM de personas, con altos niveles de consumo.

