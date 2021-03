Según cifras del estudio Global Findex, elaborado por el Banco Mundial , un 44% de peruanos es parte del sistema financiero, con lo que se hace necesario que exista una política de educación para lograr que más personas accedan a las entidades financieras. Hoy que se celebra el Día de la Educación e Inclusión Financiera conversamos con cuatro profesores universitarios que buscan acortar esas brechas.

“Llevo la educación financiera como una bandera”

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Finanzas en Pacífico Business School, comentó que siempre llevó la vena de profesor desde chico, sobre todo porque sus abuelos fueron profesores de colegio. Su experiencia profesional lo llevó al mundo financiero –trabajó 15 años en bancos y seguros–, y vivió en carne propia la falta de educación financiera de mucha gente, no solo clientes, sino también de los mismos trabajadores.

“Encontré que había muy poca gente que educaba con conocimiento práctico. Había mucha teoría, intuición y poca experiencia, pero los colegas nunca habían trabajado en un banco, era complicado hablar de temas reales. Eso me llevó a ponerme el overol y llevarlo como un propósito de vida, la educación financiera para mí es una bandera”, indicó.

Sostuvo que hay una brecha grande de conocimientos de finanzas en Perú, que se viene acortando a paso lento. Recordó que existe un Plan Nacional de Educación Financiera como parte de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) a nivel estatal, pero falta más impulso.

¿Qué ganan las personas al saber de finanzas? “En la práctica significa cuidar mejor el bolsillo, y optimizar cada sol. Tener más excedentes que faltantes, y gastar menos de lo que ganas. Así podrás ahorrar de forma adecuada”, dijo. Mencionó que el Congreso acaba de aprobar una ley que fija topes a las tasas de interés, que va en contra de la inclusión financiera, y eso en parte también es por la mala educación financiera en el país.

Carrillo refirió que una mayor inclusión se logra educando a la gente, diciéndole que no tenga miedo al banco, porque de otro modo podría acudir a los informales. Y afirmó que la educación financiera se debe trabajar desde los colegios.

“Se debería educar finanzas desde el colegio”

Manuel Chu, profesor del departamento académico en Negocios de Centrum PUCP tiene siete libros de finanzas en su haber. Aunque no siempre fue lo suyo. Cuando estudiaba Economía era el curso que menos le gustaba. Años después, cuando hizo su MBA quedó casi convencido que los números no eran para él. Fue en ese momento cuando le salió la “piconería”.

“Me di cuenta que había profesores técnicos salvajes, que explican y no se aseguran que los alumnos aprendan, es como traumar a la gente para aprender finanzas”, sentenció. Luego trabajó en varias corporaciones y en un banco, y pudo ver cómo se aplica en el mundo real. Así publicó su primer libro llamado ‘Fundamentos de finanzas: Un enfoque peruano’ (2002).

La publicación se hizo conocida en Latinoamérica lo que le permitió llevar su conocimiento y dictar charlas de finanzas para no financieros. “Luego saqué otros libros y así fui trabajando en el tema”.

En cuanto a la alfabetización financiera, señaló que todavía hay mucho por hacer. Aseguró que muchos no tienen claro qué es una tasa de interés nominal o una TCEA. “Es muy pobre la educación en Perú. Pero si las finanzas se enseñan con pasión, se puede educar”.

Chu es un convencido que se debería educar desde el colegio. Recuerda que hubo un acercamiento en la gestión de la ministra Marilú Martens, para llevar su libro ‘Finanzas para no financieros’ a nivel de secundaria e incluirlo en la currícula. Pero el tema quedó allí. También, en Centrum hicieron un programa con profesores del colegio Fe y Alegría para que lo transmitan a sus alumnos.

“Tengo claro que se debe empezar [a educar finanzas] desde secundaria. Un chico de esa edad está en capacidad de entender. Hay que enseñarles desde la época escolar el valor del dinero, no solo a apretar teclas en el cajero o hacer transferencias por la computadora, sino que entienda realmente qué está pasando”, precisó.

“Se debe diseñar instrumentos financieros que se adecúen a la realidad de las personas”

Luis Chávez Bedoya, profesor del MBA y la Maestría en Finanzas de ESAN, recuerda que desde que estaba en el colegio sus amigos le pedían que les enseñe, igual en la universidad, donde fue profesor de muy joven. Luego, al estudiar su maestría y doctorado siempre tuvo la vocación de investigar, descubrir cosas nuevas y aportar.

Reconoce que en general Perú es un país con bajo nivel educativo, “porque las estadísticas así lo demuestran y eso está atado al poco conocimiento de temas financieros, porque al final muchos de estos temas se basan en ciertas operaciones básicas de matemáticas que la gente no tiene claras y que deberían ser naturales”.

Asimismo, sostuvo que si bien algunos colegios están abordando las finanzas, se debería reforzar mucho más y romper con esa barrera para las próximas generaciones. Propuso que los cursos de matemáticas tomen ejemplos de finanzas o cálculos de intereses para ilustrar los conceptos. Para que las finanzas no sean algo tan abstracto y que se puede aplicar en el futuro.

¿Qué se puede hacer hoy? Al no tener una base educativa sólida, se deben usar plataformas y herramientas digitales para que las personas accedan al sistema financiero. “También hay cierta desconexión entre ciertos productos que ofrecen las entidades financieras con lo que necesita la gente. Habría que hacer un poco más de trabajo en diseñar instrumentos financieros que se adecúen más a la realidad de las personas en el Perú según sus necesidades, creo que allí falta mucho también”.

“Cuando uno tiene cultura financiera la adopta como una filosofía de vida”

Jorge Luis Ojeda, docente de la facultad de negocios EPE de la UPC, comentó que ha trabajado muchos años en el área de Finanzas de empresas privadas, pero siempre tuvo la curiosidad de aprender más. También tuvo la suerte que sus profesores lo inspiraron con lo que nació el deseo de emularlos y transmitir ese conocimiento a sus alumnos.

También ha tenido la oportunidad de dictar charlas fuera del país, tanto a nivel de finanzas personal y corporativa.

¿Cómo acortar la brecha de educación financiera en el país? “Partamos que en el mundo hay un desconocimiento de lo que podemos llamar cultura financiera, pero si lo llevamos al ámbito nacional es mucho mayor”, detalló Ojeda.

Para el docente, como las finanzas no se enseñan en los colegios, luego en la universidad el tema se aborda de otra forma. Pero lo correcto sería enseñarle a los niños desde pequeños qué es el ahorro, qué es la inversión, para que estos conceptos sean parte de su vida.

“Cuando uno tiene cultura financiera, lo adopta como filosofía de vida y a fin de mes no tiene mayores problemas, porque aprende a planificar sus gastos y no pasa apuros. Al saber finanzas ganas oportunidades, por ejemplo para obtener mejores condiciones de créditos, saber cuándo ahorrar, cuándo invertir, saber que no todo puede ser gasto”, manifestó.

