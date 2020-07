La larga lista del recuento de hechos y los pocos anuncios del presidente se prolongaron durante casi dos horas, pero solo dos tuvieron una aceptación significativa en el campo económico y de destrabe de proyectos: la liberación de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic y la futura ejecución de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima mediante un contrato de gobierno a gobierno, como el que se usó en los Juegos Panamericanos.

Para Luis Estrada, empresario y columnista de este diario, aplicar la referida modalidad es positivo, pero si se considera que Chavimochic y las líneas 3 y 4 del Metro son las únicas grandes obras de infraestructura anunciadas, queda en evidencia que existe improvisación en el Gobierno.

“Esto no es una solución global, es válida cuando las obras están detenidas, y el tiempo de maduración de una obra no es de más de 18 meses. Esto no soluciona el problema de inversión, ni siquiera de inversión pública de un Gobierno que ya se está yendo. Lo que dice es que hay una orfandad de capacidad de gestión. La palabra para esto es improvisación y se ve que se tenía un plan político, pero no un plan de gestión”, asevera Estrada.

Andrés Balta, abogado y columnista de Perú21, coincide en que ese anuncio fue parte de lo más rescatable del mensaje, pero que, al igual que otras medidas, brilló por la falta de articulación en el marco de un programa económico.

Por otra parte, el analista y también columnista de este diario, Gonzalo Zegarra, comenta que la novedad sobre las líneas del Metro “es mejor que nada”, pero revela de manera implícita las fallas del Estado y la incapacidad en gestión.

Por ello, advierte: “La adjudicación de los proyectos de infraestructura bajo la modalidad de gobierno a gobierno lleva implícita la idea de que nuestro Gobierno no lo puede hacer porque no tiene la capacidad de gestión para ejecutarlos como obra pública directa, ni tiene la capacidad para hacerlo mediante asociaciones público-privadas sin incurrir en corrupción”.

Educación pendiente

En el campo educativo la percepción fue similar, pues, para el gerente general de Innova Schools, Jorge Yzusqui, los anuncios fueron fugaces y vacíos.

“Solo dijo que harán 75 colegios, que aumentarán becas, pero no dijo nada sobre un plan específico. Hubiese esperado que marque el camino a seguir como un estadista. No dijo nada sobre educación rural, sabiendo que la brecha es enorme”, aseguró el columnista de este diario.