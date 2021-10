La designación de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) y la ratificación de Julio Velarde como presidente de esta institución aún no se concretan y están en manos del jefe de Estado, Pedro Castillo.

Ayer la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de su cuenta de Twitter, publicó lo que serían las resoluciones con los nombres de Roxana Barrantes, José Távara y Germán Alarco como los tres directores elegidos por el Ejecutivo, así como la designación de Velarde. Ambos documentos, según la propia PCM, fueron firmados por el titular de la PCM, Guido Bellido, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, el 1 de octubre, pero cinco días después no son publicados.

La exministra de Justicia y actual profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico, Ana Neyra, explicó que sin la rúbrica del mandatario no tienen validez.

“Esto requiere de la firma del presidente de la República y de las firmas del titular de la PCM y del ministro de Economía. Mientras no esté firmado, aún no hay resolución y no tiene eficacia mientras no se publique”, detalló.

En tanto, el extitular del MEF Alfredo Thorne, quien en agosto de 2016, junto con Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala, firmó la resolución suprema para designar a los directores del BCR que eligió el Ejecutivo, coincidió en que mientras Pedro Castillo no plasme su firma, no se puede decir que hay resolución.

“Lo que a mí me dice todo esto es que hay una gran desorganización en el Ejecutivo”, manifestó a Perú21.

Consideró que esta situación genera incertidumbre y rechazó que la PCM haya publicado un documento sabiendo que aún falta que el jefe de Estado “ponga su rúbrica”.

En el Congreso

Por otro lado, hoy en la Comisión de Economía del Congreso se debatirá el perfil que deben seguir los tres directores del BCR que serán elegidos por esa institución.

Al respecto, Carlos Oliva, exministro de Economía, consideró que estas personas deben tener un perfil “más técnico que político”.

“Las discusiones en el BCR son bastante técnicas, no deberíamos tener una persona que tenga un perfil político porque por ahí no van las decisiones que se toman”, resaltó.

Tipo de cambio

En medio de la incertidumbre y de la espera a que se defina y oficialice al nuevo directorio de la entidad monetaria, el tipo de cambio cerró la jornada casi sin variaciones respecto al lunes y se cotizó en S/4.132, ligeramente por debajo del US$4.131 del día previo, según la información del BCR.

En lo que va del año, la moneda extranjera se ha apreciado 14.15% frente al sol, mientras que en los últimos 12 meses la variación ha sido de 15.07%.

Tenga en cuenta

-El artículo 8 de la Ley Orgánica del BCR, y el 86 de la Constitución Política del Perú señalan que el presidente del ente emisor es designado por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso. (Es la Comisión Permanente la encargada de ratificarlo).

-Los tres directores del Banco Central que elegirá el Congreso son propuestos por la Comisión de Economía y posteriormente se vota en sesión plenaria.