Medidas poco certeras, subregistros de fallecimientos y números de contagios por debajo de lo real son algunas de las consecuencias del desfase de los datos entre los sistemas de información del Ministerio de Salud (Minsa) y las Direcciones Regionales de Salud, pues estas últimas entidades tienden a mostrar información más actualizada sobre sus jurisdicciones.

El principal motivo de este problema no está definido, según expertos. Sin embargo, coinciden en que se relaciona con la falta de un sistema nacional que centralice en tiempo real la información de cada región respecto a cantidad de contagios, decesos, número de pruebas, entre otros aspectos, que incluyen los medicamentos y equipamiento médico que puede necesitar determinada región.

Poder en la información

Marco Loret de Mola, presidente de la Asociación Matemática Perú y Director Académico de MatLab, explica que esto también refleja la falta de organización en el Estado: “Si no tienes tecnología, no tienes infraestructura, pero estás bien organizado, sí puedes hacerlo”.

Otro de los problemas que genera el desfase de la información es la menor efectividad de las decisiones de las mismas autoridades del gobierno central.

“La información es clave para tomar decisiones acertadas. La certeza de tu decisión está ligada de manera directamente proporcional a la calidad de información que tengas”, advierte, y añade que un sistema unificado también permitiría identificar las necesidades del Estado. Es decir, qué materiales, equipos y medicamentos puede necesitar cada región, provincia o distrito.

“Es una excelente oportunidad para que el Gobierno diga, miren las necesidades que tenemos y que las empresas privadas y gente muy honesta que se ha ido descubriendo puedan ayudar; muchos no saben con qué apoyar porque no hay información”, agrega.

Para el epidemiólogo Eduardo Gotuzzo, esta realidad es una muestra de las brechas no cubiertas en el sector salud. “Este es un sistema que en muchos lugares aún anda con papelitos, no hay computadoras y no corre un programa o no hay energía eléctrica”, menciona, aclarando que también hay un desfase tecnológico importante. Las palabras de Gotuzzo cobran mayor fuerza si se considera que en varias regiones como Piura existiría un subregistro.

“El sistema de salud es muy lento en relación a responder con respuestas eficientes en informática. Tenemos una informática del siglo pasado (…). Un paciente que falleció en Huaraz, probablemente llegue al sistema nacional en una semana o dos”, afirma el especialista.

Tanto las apreciaciones de Loret de Mola como de Gotuzzo van acorde a una realidad que la misma titular del Minsa, Pilar Mazzetti, reconoció el domingo, al decir que “más confiable es el registro que hace la región porque es muy simple y se hace en sistemas informáticos muy sencillos y jala toda la información”.

Sus comentarios destacaban que los datos ofrecidos por las Direcciones Regionales de Salud serían más confiables al estar más actualizados. Y habiendo ya reconocido la existencia del problema, quedaría observar si el Ejecutivo ahora avanza en la solución.

Tenga en cuenta

-Arequipa reportaba al 20 de julio 32,942 casos positivos y 735 fallecimientos, según la Diresa de esa región. Los datos son muy superiores a los registrados por el Minsa en la misma fecha, que contaba 10,476 casos positivos y 570 fallecidos.

-Una situación similar se observa en Piura, donde al 18 de julio se contaban 32,036 contagios registrados por la Diresa, mientras que el Minsa, al 20 de julio, contabilizaba 19,634. En la misma región, la Diresa reportó 1,611 fallecidos y el Minsa, 880.