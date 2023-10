Visa es uno de los principales proveedores tecnológicos que participa en el ecosistema de pagos digitales peruano. Gilberto Chaparro, CEO de Visa Perú, adelantó las tecnologías que se vienen, así como el papel de la compañía en la interoperabilidad, en exclusiva para Perú21.

Los pagos digitales han experimentado un aumento acelerado en el Perú. ¿Desde el termómetro de Visa, cuál ha sido la medición de esta evolución?

El Perú ha sido un mercado que ha crecido muchísimo. Nosotros medimos la evolución de los pagos digitales con un índice que llamamos ‘consumo privado con medios de pagos electrónicos’. Desde 2017 a la fecha, este ha crecido en más de 10 puntos porcentuales, de 14% a más de 26%, con lo cual estamos hablando de que el peruano sea digitalizado. En paralelo, vemos un crecimiento no menor del año pasado de más del 20% en los consumos y 37% en transacciones. Eso decanta que el peruano está usando para sus compras del día a día medios de pago electrónicos como credenciales (pagos con tarjetas), billeteras o esquemas que le permiten hacer estas operaciones.

Además de la pandemia, ¿cuáles son los factores que hicieron aumentar los pagos digitales?

Creo que hay dos. Lo primero es que ha habido una gran consciencia por parte de los jugadores del ecosistema y con ello me refiero a los bancos emisores, los adquirentes, las fintech, el Estado, más los habilitadores tecnológicos que estamos detrás, que han permitido realizar la inversión necesaria para que ello ocurra. Por otro lado, está el hecho de que el costo tecnológico se ha reducido y ha permitido la apertura. Por ejemplo, hay mucha más entrega o distribución de teléfonos inteligentes de lo que teníamos hace unos años. Esto ha permitido que las billeteras y esquemas de pago tengan la potencialidad de penetrar más.

¿Por el lado de la demanda, qué papel ha jugado la búsqueda del empoderamiento del cliente?

Primero, debemos aclarar que el negocio de Visa es B2B (business to business); es decir, nosotros vendemos nuestros servicios a las empresas que luego distribuyen sus servicios hacia comercios o hacia personas y empresas, que son los que consumen y pagan. Por el lado del consumidor, este ha entendido y probó en pandemia que hay alternativas que le podían permitir tener el poder en su mano. Seamos honestos: quien ofrezca la mejor experiencia de usuario y lo pueda hacer en menos ‘clics’, con menos fricciones y mayor facilidad de generar una interacción comercial es el que gana. Y eso ha pasado en el Perú.

Considerando la importancia de una mejor experiencia de usuario, ¿qué ha hecho Visa y qué se viene?

Por un lado, el mundo ha cambiado y tanto el consumidor como los comercios están esperando que el pago sea inmediato. Ese pago inmediato también requiere rieles y conexiones que sean inmediatas. En este caso, desde hace unos tres o casi cuatro años, en Visa desarrollamos y entregamos al mercado una solución que llamamos Visa Direct, que es una solución para pagos inmediatos a personas, que ha ayudado a los esquemas existentes como Yape y Plin. Lo otro que se ha hecho es lo que llamamos el ‘tap to phone’, que es poner encima de un teléfono inteligente una credencial de pago, bien sea una credencial física o un teléfono inteligente para pagar encima de él. El Perú fue el primer mercado en la región andina que tuvo eso y uno en el ámbito de Latinoamérica en hacer ese desarrollo. También hemos desarrollado herramientas que ayudan a hacer más eficientes las compras y dotarlas de seguridad.

¿Qué es lo que se viene?

Diría que vienen dos o tres cosas muy buenas. Por un lado, lo que se viene en el Perú es lo que nosotros llamamos ‘click to pay’, que es realizar el pago con unos pocos ‘clics’, y no importa si la marca del medio de pago es Visa, Mastercard u otros competidores. Cada vez que compras en Internet, debes poner tu nombre, apellido, número de cuenta, expiración, dirección, etcétera. Esta tecnología te va a ayudar a hacer esto una sola vez en tu vida. Luego, cada vez que vayas a pagar, nada más vas a poner tu correo y clave, y te va a autenticar a través de un one time password (OTP) y tu teléfono móvil. Inclusive estamos trabajando en biometría para que los teléfonos inteligentes lo hagan.

¿Eso cuándo podría venir?

Estamos trabajando con nuestros socios comerciales con la idea de hacer el desarrollo y la llegada al mercado el próximo año.

¿Cuál ha sido su participación en la interoperabilidad?

Visa, en conjunto con nuestros socios comerciales, hizo tres cosas. Primero, Visa Direct ya estaba desplazado en el mercado brindándole servicios a Yape y a Plin, pero faltaba conectarlos entre ellos. Ahí es donde entra el rol de YellowPepper, que es una empresa que Visa adquirió hace más de tres años. YellowPepper está en el medio y permite sin violar la privacidad de sus consumidores que se pase la información, para que a través de Visa Direct pasen los fondos de un lado hacia el otro.

Según lo que se ha avanzado, ¿pueden crecer más las transacciones con la interoperabilidad?

La verdad, sí. Hasta ahora el crecimiento ha sido exponencial. Eventualmente, creo que se va a moderar y a madurar, pero estamos en el principio de esto. Estamos viendo cada vez ‘tickets’ más bajos, lo cual significa que las personas están usando las billeteras en sus transacciones del día a día, que antes probablemente hacían con efectivo.

VIDEO RECOMENDADO