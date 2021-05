En la actualidad, la tecnología forma parte importante de nuestro día a día, y junto con esto, las carreras relacionadas al mundo digital han ganado mayor popularidad entre los jóvenes. Es por ello que, con el desarrollo tecnológico, también crece la demanda de parte de las empresas por profesionales en programación.

De acuerdo a un estudio de Prospección del mercado de TI en Perú, realizado por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), existe un déficit de más de 17,000 programadores en el Perú, posicionándonos en el quinto lugar de todo América Latina con mayor demanda de profesionales TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), principalmente relacionados con la ciberseguridad y el desarrollo de software.

Para Gabriel Bedoya, Cofundador de Holberton Perú, academia de desarrollo de software, la alta demanda por profesionales de esta carrera ofrece salarios muy elevados. “La ventaja de estudiar software es que tienes más oportunidad laboral, es una de las industrias de los sectores que más crecimiento presentó. Estudiar en una universidad dura 5 años, pero las empresas necesitan de estos profesionales de manera inmediata”.

Bedoya explicó que la escuela que lidera, basa su metodología en proyectos, emulando un ambiente de trabajo real, lo cual brinda al estudiante la posibilidad de estar preparado para el mercado laboral en tan solo 9 meses. “Actualmente existen muchas empresas americanas que se encuentran desarrollando proyectos y pueden requerir del talento peruano”.

Ayuda social en facilidades de pago

La escuela Holberton brinda la oportunidad de una educación de calidad a gente que no tiene los recursos económicos necesarios. “Tenemos alumnado con perfiles totalmente distintos sin importar su sexo, su edad, su experiencia. La ayuda que brindamos es través de las formas de pago que ofrecemos a los estudiantes, desde la típica pensión mensual hasta la más popular que se llama de acuerdo de ingresos compartidos”, informa Bedoya.

¿Te imaginas estudiar sin pagar una mensualidad? Esta facilidad trata que el estudiante no tiene que pagar nada por la carrera y cancela sus estudios cuando se gradúa y consigue su primer trabajo. “Nosotros le cobramos un porcentaje de su sueldo cuando empiece a laboral para que pague el costo de la carrera. Estamos financiando al alumno y además estamos apostando por él. Porque si nosotros no los preparamos de manera adecuada, no van a conseguir un trabajo”, dice el especialista.

El proceso de admisión es gratis y se realiza a través de la web. Si te encuentras interesado en esta carrera, puedes encontrar mayor información acerca de la ayuda que ofrecen a través de sus redes sociales o de su página web www.holbertonschool.com/pe

