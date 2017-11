Presentan reclamo. El sistema de venta de entradas para el Perú vs. Nueva Zelanda no ha sido del agrado de muchos y entre ellos se encuentran los ex parlamentarios Jaime Delgado y Marco Falconí, quienes presentaron una denuncia ante Indecopi contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

¿Por qué? Los ex congresistas han presentado una demanda porque —según señalan— la FPF se ha quedado con el 50% de las entradas del cotejo.

Falconi declaró en Canal N que la Federación suele quedarse con un porcentaje de los boletos de los partidos de la selección, pero esta vez han cometido un exceso.

“Aparentemente se habrían quedado con 25,000 entradas. Más del 50% de la capacidad total del estadio, sin considerar los bonos, ha sido destinada para los auspiciadores”, dijo el ex parlamentario.

“Pareciera ser razonable que se quedasen con el 10% o 12% de las entradas, pero en este caso se han quedado con aparentemente el 50% de las entradas”, señaló.

Se debe considerar que el aforo del Estadio Nacional es de aproximadamente 35,000 personas y no de 45,000 como señaló el ex congresista por lo cual la FPF se habría quedado con menos del 50% pero sí con un porcentaje considerable.