Un grupo de distribuidores de la multinacional Herbalife ha interpuesto una demanda de US$ 1,000 millones contra la compañía por supuesto engaño en la promesa de ganar cuantiosas sumas de dinero pero que no se cumplió, según informaron medios locales de EE.UU.

La demanda fue presentada por Patricia y Jeff Rodgers en un tribunal de Miami. Ellos aseguran que asistieron a todas las convenciones y eventos denominados "Círculo del éxito", actos en los que se les prometía ganar mucho dinero vendiendo sus productos nutricionales pero que solo les reportó pérdidas.

"Hicimos todo lo que nos dijeron que hiciéramos. Asistimos a todos los eventos. Viajamos y gastamos dinero. Y no tuvimos éxito como dijeron que lo tendríamos", mencionó Patricia Rodgers en una entrevista con el diario Miami Herald.

Rodgers estima que tuvieron pérdidas por unos US$ 100,000 dólares, incluidos US$ 20,000 empleados en asistir a los eventos de Herbalife, compañía que tuvo un beneficio neto de unos US$ 4,400 millones en 2017, según el citado medio.

"Te involucras en ello hasta tal punto que es casi una mentalidad de culto", añadió.

En 2016, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos obligó a Herbalife a pagar US$ 200 millones de indemnización a los distribuidores a los que engañó con promesas de ganar sumas de dinero que nunca llegaron, por lo que no sería la primera vez que afronta este tipo de demandas.

Herbalife, con sede en Los Ángeles, cuenta actualmente con 8,300 empleados en todo el mundo y cerca de 2,3 millones de distribuidores independientes, con su mercado principal en Norteamérica y Asia.

