Demanda y oferta de casas de playa suben como espuma

A pocos días de que acabe la campaña navideña y nos despidamos de la canción de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, los rayos del sol comienzan a calentar las calles de Lima, lo que nos revela que el verano está cerca y que es hora de cantar “en el mar la vida es más sabrosa”.

Tras la pandemia, algunas empresas mantuvieron el trabajo remoto o híbrido, en el que se va a la oficina uno o dos días por semana, o para reuniones específicas. Esto permite que los trabajadores puedan laborar sintiendo la brisa marina con el fondo de la voz de Luis Miguel y su “cuando calienta el sol aquí en la playa”. Lucy Mier y Terán, presidenta del sector Bienes Raíces del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), explicó que desde agosto ya las personas comenzaron a buscar casas y departamentos que los acojan entre enero y febrero de 2025.

“En los últimos meses, la búsqueda ha sido bastante activa. La oferta se incrementó en 40%, mientras que la demanda lo hizo en 30%. Se está moviendo tanto el Sur Chico, como el Norte Chico”, detalló.

Una de las ventajas, que según explicó, han encontrado las personas para pasar el verano en un espacio distinto al habitual es la facilidad de conexión y mayor acceso a espacios comerciales que hoy se ofrecen en todo el país. Es así que, en el sur, la apertura de dos nuevos centros comerciales, Power Center KM40 (Lurín) y Boulevard Puntamar (Punta Hermosa), se han convertido en un impulso para llegar a los balnearios ubicados en los alrededores.

“La llegada de los centros comerciales nos demuestra que el desarrollo inmobiliario en la zona mantendrá su tendencia al alza. Si bien el ruido político perjudica el tema inmobiliario, cada vez perjudica menos”, afirmó la representante de la CCL.

SEGURIDAD Y PRECIO

Sin duda, la inseguridad ciudadana no es ajena a la tranquilidad que brindan las olas del mar. Lucy Mier y Terán sostuvo que hoy una de las prioridades de las personas que alquilan inmuebles en los alrededores de las playas es principalmente la seguridad.

En tanto, el director de RE Propiedades, Sandro Vidal, explicó que lo que se busca son viviendas que se puedan alquilar por un mes o toda la temporada de verano. Lo que ha disminuido, sin embargo, es la renta por semana y fines de semana.

Detalló que, de acuerdo con un estudio que hicieron entre las playas del Sur Chico, identificaron que el 50% de la oferta se encuentra en Asia.

Algo que llamó la atención es el precio. La renta promedio por temporada completa de estos inmuebles asciende a US$13,943, aunque en el mercado también se pueden encontrar algunos que suben como espuma de mar y se encuentran en US$36,000.

“Lo que estamos observando es que hay una tendencia por alquilar en grupo de personas; por eso, hay una apuesta grande por los inmuebles”, agregó.

En tanto, Luciano Barredo, gerente de Marketing de Urbania y Adondevivir.com, comentó que en estas plataformas la mayor demanda se observa por viviendas en San Bartolo. En esta zona, detalló que se priorizan los departamentos, porque están frente al mar.

Sobre el Norte Chico, principalmente Barranca y Huaral, precisó que hay un interés que crece, pero a un ritmo más lento y solo por fines de semana, no por temporadas o meses completos.

Para que esta situación se revierta, explicó que es necesario realizar más inversión que permita atraer una mayor cantidad de veraneantes a esos lugares.

