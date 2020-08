El mayor temor de los restaurantes –reducción del aforo a 20% y solo en terrazas– no se hizo realidad, pero la incertidumbre se mantiene en el rubro. A pesar del retorno de la inmovilización total obligatoria en los domingos, estos negocios podrán seguir atendiendo mediante delivery o reparto a domicilio –de acuerdo con lo anunciado por el presidente Martín Vizcarra–, subsisten las interrogantes.

Si bien la excepción resulta positiva, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) adelantó que existe preocupación entre las empresas del sector porque, con la actual reducción del aforo (a 40%) para la atención en los salones, los ingresos equivalen solo al 30% de lo que se observaba antes de la pandemia.

No osbtante que la nueva medida permitirá este tipo de entregas, el gremio espera un impacto negativo en las ventas, pues los domingos eran un día con alta relevancia para la mayoría de negocios.

“Las ventas los domingos representan más del 25% de la facturación semanal”, aclaró la presidenta de Ahora, Blanca Chávez. En ese contexto, el inesperado cambio afectaría a miles de restaurantes que han realizado significativas inversiones para contar con los protocolos de bioseguridad.

Claridad pendiente

José del Castillo, chef y empresario gastronómico, dueño de Isolina, dice que habrá un efecto en el rubro, pero dada la coyuntura, confía en que el delivery permitirá mitigar las pérdidas de forma relevante.

“Del 100% de las ventas, actualmente el 80% es delivery”, precisó a Perú21. Y agregó que el Gobierno debe aclarar cómo se garantizará el tránsito y movilización de los trabajadores.

“Lo que no queda claro aún es que si no va a haber transporte público, cómo va a ir la gente a trabajar a los restaurantes. Y otro tema es si estarán permitidas las aplicaciones de delivery. Nosotros tenemos delivery propio, pero habría que ver cómo se permitirá la circulación: si se usará un salvoconducto o un permiso laboral. Falta aclarar esto porque se podrá hacer delivery, pero no se sabe cómo”, aseveró Del Castillo.

Tenga en cuenta

-Los restaurantes pueden atender en salón solo al 40% de aforo, pero Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, advierte que la actual demanda no cubre ni siquiera el 40% del aforo.

-Canales aclara que el alto costo de los protocolos ha generado que solo los negocios más grandes o con mejor posicionamiento puedan atender. “Solo entre el 20% y 25% de restaurantes han abierto sus puertas”, afirmó.