En China, luego de la cuarentena, el rechazo a usar transporte público aumentó provocando un repunte en la venta de autos. De cierta manera esto también se ve reflejado en Perú; aunque como nuestro PBI per cápita es menor al del país asiático el salto no sería del bus al auto, sino a la moto, revela Jorge Oshiro Kiyabu, gerente senior de la División Automóviles & Motocicletas de Honda Perú.

“Si los viajeros antes hacían colas de media hora para subir a un bus de transporte público, ahora con las restricciones de aforo se pueden tomar hasta el doble de tiempo, lo que aumenta las posibilidades de ser contagiado”, comenta.

Precisamente, mantener el distanciamiento social a fin de evitar el riesgo de contraer el COVID-2019 ha impulsado la mayor demanda de motocicletas en julio. “En junio el comportamiento ya era positivo, pero creíamos que solo se trataba de una demanda aguantada durante la cuarentena. No obstante, ahora estamos convencidos de que es una tendencia”, asegura.

Solo en Honda proyectan vender alrededor de 5.500 unidades este mes, 10% más de lo registrado en julio del 2019, y solo con el 80% de su red operativa porque algunas ciudades todavía están en cuarentena. El 80% de este volumen corresponderá a motos lineales y el 20% a motocars (más conocidos como mototaxis).

En el centro y sur del país la venta de motos hasta se ha triplicado y en Lima el consumo también se ha acelerado.

“Las motocicletas son un vehículo de bajo costo (S/5.000 en promedio), cuya mensualidad de uso es comparable al presupuesto mensual de usar transporte público, por eso su preferencia por el público en general y ya no solo como una herramienta de trabajo”, señala Oshiro.

Considera que el comportamiento en la demanda seguirá siendo positiva en los siguientes meses, aunque no considera un crecimiento exponencial.

“Hay un nuevo cliente y una nueva necesidad a la que las marcas tendrán que adaptarse. Al ser usuarios que por primera vez tienen una moto, lo que buscan son modelos fáciles de manejar como las scooters”, afirma.

SUB REGISTRO

No obstante, el ejecutivo deja en claro que los registros de placas de motocicletas no están yendo al mismo ritmo que la compra, debido a que no todas las oficinas de registros públicos están funcionando y las que sí lo están no lo hacen al 100%.

Indica que Honda, en junio y julio, figura en segundo lugar del ránking, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), porque hay un desfase en las inmatriculaciones, especialmente en la selva donde tiene una fuerte presencia.

Sin embargo, en el acumulado del año sigue como líder de este segmento, revela la AAP. A junio del 2020, la marca japonesa registró una caída de 48,7%. La proyección, a la fecha, es que en el consolidado del año logre comercializar alrededor de 42.000 unidades, 20% menos que en el 2019 (53.000 unidades). Mientras que en el mercado se estima un retroceso de 39%.

NIVELES DE STOCK

A diferencia de la división de autos, en el caso de motocicletas el stock que se maneja es más corto por lo que no se han generado sobrestocks en el mercado, dice Jorge Oshiro. En algunos modelos de Honda, incluso, han roto stocks porque sus plantas de ensamblaje no estado trabajando a su máxima capacidad.

La empresa posee dos centros logísticos (en Pucallpa y el Callao) y dos plantas de producción en Iquitos (donde ensamblan motos y motocars) y en Tarapoto (ensamblaje de motocars) las cuales estarán trabajando al 100% de su capacidad en agosto, hoy están al 75%.

En lo que resta del año hasta marzo del 2021, la compañía nipona proyecta lanzar tres nuevos modelos de motos, justamente acorde a las necesidades actuales del mercado, es decir, fáciles de manejar (automáticas) y aprecios competitivos, por debajo de los S/5.000.