Déficit fiscal anual bajó a 2.1% del PBI a febrero, informó el BCR

El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses bajó a 2.1% del PBI a febrero del 2019, menor en 0.1 puntos porcentuales en comparación con el resultado de enero último, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

En un comunicado, la autoridad monetaria dijo que el resultado de la brecha fiscal en febrero se dio por los mayores ingresos corrientes y por un menor gasto no financiero.

(Fuente: BCR) (Fuente: BCR) (Fuente: BCR)

En términos mensuales, el BCR dijo que el sector público no financiero registró un déficit económico de S/1,197 millones en febrero, menor en S/818 millones al del mismo mes de 2018. Esto debido al aumento de los ingresos corrientes del gobierno general (9.9%), en particular de los ingresos tributarios. Asimismo, contribuyeron los menores gastos no financieros del gobierno general (-0.4%).

El aumento de los ingresos corrientes se explicó por los mayores ingresos tributarios (13%), principalmente por el Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), impuesto a la renta de personas naturales y otros ingresos tributarios, entre los que destacan las multas, amnistía y regularización y traslado de detracciones; a los que se sumaron las menores devoluciones.

El gasto público no financiero del gobierno general disminuyó 0.4% en febrero de 2019 con respecto a igual mes de 2018, explicado principalmente por la caída en la formación bruta de capital de los gobiernos sub nacionales.