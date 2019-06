Déficit comercial de Estados Unidos cae 2.1% en abril a US$ 50,800 millones En abril las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 206,800 millones, esto es un 2.2% menos que en el mes anterior, y las importaciones tuvieron un valor de US$ 257,600 millones, una disminución del 2.2%.



El déficit con China subió en abril US$ 2,100 millones, a un total de US$ 29,400 millones. (Foto: EFE)