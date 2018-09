Defensores de un nuevo referéndum sobre el Brexit corren contra el reloj

Las voces que piden un segundo referéndum sobre el Brexit crecen a medida que Reino Unido se acerca a los últimos seis meses previos a su salida de la Unión Europea , pero el tiempo apremia.

El último en sumarse a la campaña fue Sadiq Khan, el alcalde laborista de Londres, que el sábado se declaró favorable a que se organice una nueva consulta.

Entre quienes defienden esta idea están también los ex primeros ministros Tony Blair (laborista) y John Major (conservador), o famosos como el ex futbolista Gary Lineker, que jugó en los años 1980 en el FC Barcelona.

Pese a todo, la propuesta no parece arraigar en el debate político en Reino Unido.

Los dirigentes del Partido Liberaldemócrata, la única formación política comprometida a favor de un segundo referéndum, prevén exponer de nuevo sus argumentos durante el congreso de la formación, este martes en Brighton, en el sur de Inglaterra.

Vince Cable, líder del partido, debería exhortar a la primera ministra conservadora Theresa May a mostrarse "abierta a un voto de la gente sobre el acuerdo final" del Brexit, según fragmentos de su discursos difundidos por adelantado.

Pero el Partido Conservador de May se opone férreamente a tal proyecto y los laboristas, aunque no han rechazado oficialmente esta posibilidad, no la incluyen en la línea oficial del partido.

"Apoyo popular"

Incluso los defensores de un segundo referéndum deben ponerse aún de acuerdo sobre la pregunta que se debería plantear.

"¿Sobre qué versaría un segundo referéndum? No está nada claro", dice a la AFP Sara Hobolt, profesora de Ciencias Políticas en la London School of Economics.

Reino Unido debe abandonar la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, dos años y nueve meses después del referéndum sobre el Brexit celebrado en junio de 2016 y que registró una victoria de 52% de los votos a favor de la salida.

Hobolt afirma, en base a recientes sondeos, que la proporción se ha invertido desde entonces y que un 52% de la población británica apoyaría ahora la permanencia en la UE.

La experta defiende también el "claro aumento del apoyo popular" a favor de un segundo referéndum, citando un sondeo del instituto Yougov publicado en julio, según el cual 42% de los británicos son favorables a un referéndum sobre los términos del acuerdo del Brexit que están actualmente negociando Londres y Bruselas. Según el mismo sondeo, un 40% de los encuestados se oponen a la consulta.

Pero sin el respaldo de los partidos conservador y laborista, Hobolt considera que la nueva votación popular es muy poco probable.

Por su parte, Theresa May ha dicho en varias ocasiones que una nueva votación sería "una traición grave" al resultado del primer referéndum. Y el lunes aseguró que la única alternativa a la propuesta presentada por su gobierno sería un Brexit sin acuerdo, de consecuencias potencialmente caóticas.

¿Retrasar el Brexit?

Técnicamente, algunos analistas consideran que ya es tarde para organizar esta consulta: los plazos son demasiado cortos para convocar un referéndum y que los parlamentos británico y europeo puedan ratificarlo antes de la fecha de salida.

Según un grupo de expertos de la University College de Londres, la única fecha posible para esta votación sería el 28 de marzo, es decir la víspera del Brexit.

"Para organizar este referéndum, se tendrían seguramente que ampliar los plazos previstos por el artículo 50 (del Tratado de Lisboa sobre la salida de la UE), y retrasar la fecha de salida", explican.

Pero el grupo "The People's Vote" (el voto de la gente), el único que milita activamente por esta consulta, sigue inundando los medios con varios comunicados diarios.

Cinco meses después de su lanzamiento, esta campaña está ganando visibilidad, pero la hipótesis de un segundo referéndum no parece más concreta.

El lunes, Gina Miller, una de las principales figuras de la campaña antibrexit, dio la voz de alarma en la conferencia de los liberaldemócratas.



"No se equivoquen, el tiempo apremia", lanzó.



