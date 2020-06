El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el decreto supremo que autoriza la atención presencial en los conglomerados y centros comerciales, anunció la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres. Sin embargo, el documento recién será publicado mañana durante el día en diario El Peruano.

“Hoy aprobamos que los conglomerados puedan abrir sus puertas al público, como lo anunció el lunes el presidente”, indicó Cáceres a Latina.

Fuentes palaciegas confirmaron a Perú21Tv que el decreto supremo se publicará mañana, durante el día, como norma extraordinaria. Aún no se tiene precisión sobre las ciudades donde no se podrán abrir los centros comerciales. Sin embargo, el Ejecutivo adelantó que el decreto no aplicaría a las regiones con más contagios.

El presidente Martín Vizcarra adelantó el lunes, durante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, que se permitiría el funcionamiento de los malls, al igual que los conglomerados como Gamarra o Las Malvinas.

Durante estos días, el gremio de centros comerciales aseguró que han trabajado en implementar los protocolos sanitarios necesarios para evitar un posible brote de COVID-19. La característica más relevante es el aforo reducido al 50%.

El representante de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), Juan José Calle dijo ayer a Perú21 que aún tienen que esperar la publicación del decreto que les da la autorización y los lineamientos para abrir sus puertas. Calle manifestó que el primer día operarían el 30% de los establecimientos que hay en el país, y de acá a dos semanas esta cifra aumentaría hasta 95%, sin considerar a las zonas donde aún no habría reapertura por tener altos índices de contagios del virus.

La ministra Cáceres apelo a la responsabilidad de los empresario “que están adoptando medidas, que los usuarios puedan respetar las medidas de cuidado, y que tengamos una mirada y una actitud responsable con relación al comercio y cuidado de la salud”.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: centros comerciales presentan protocolos sanitarios