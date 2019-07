¿Cuánto se debe percibir de sueldo para arrendar un inmueble y vivir cómodamente en Lima?

En las zonas de clase media, el precio de alquiler de un inmueble de 60 m², comprende gran parte de un sueldo mínimo, y en algunos casos, el salario completo, según un estudio de la plataforma inmobiliaria Properati Perú.

En Lima, muchas veces el sueldo mínimo (US$ 282 o S/ 930) no logra cubrir el costo de arriendo de una vivienda en un distrito de clase media, cuyo ticket promedio bordea los US$ 492 (S/ 1,623).

En este escenario y con una “demanda de alquileres que se inclina hacia departamentos de 50 m² y 60 m², la opción de alquilar en pareja o con roommates ofrece mayor flexibilidad en los gastos e ingresos de cada persona”, indicó Angélica Gómez, key account manager de Properati Perú.

Se realizó un análisis hipotético en las ciudades investigadas para determinar cuál sería el sueldo ideal de una sola persona para que su inversión salarial, en el arriendo de un departamento de 60 m², signifique únicamente el 40%.

En Lima, el sueldo debería ser de US$ 1,232, el más alto en Latinoamérica, seguido de Ciudad de México y Buenos Aires con US$ 1,203 y US$ 1,026 respectivamente.

Según el estudio, para vivir tranquilamente en San Isidro o Miraflores, se requiere un sueldo que supere los US$ 2,500, pues el precio promedio de alquiler para un departamento en estos distritos supera los US$ 1,000.

(Cuadro: Properati). (Cuadro: Properati). (Cuadro: Properati).

Siguiente en la lista se encuentran los distritos de Surquillo, Santiago de Surco, San Borja, Magdalena del Mar, Lince, Jesús María y Barranco, con precios de alquiler entre US$ 500 y US$ 999. En el caso de Barranco, se recomienda un salario de US$ 1,667.92, mientras que al extremo inferior está el distrito de Surco, con un sueldo mínimo de US$ 1,259.93 para vivir tranquilo.

Luego está la categoría de departamentos con precio de alquiler entre US$ 300 y US$ 499, que incluye los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Cercado de Lima, La Victoria, La Molina, Chorrillos y Breña.

La Molina es el distrito más caro de esta lista, con un precio de alquiler promedio de US$ 477.54, y requiere un sueldo mínimo de US$ 1,193.84. En la parte inferior está el Cercado de Lima, con un precio de US$ 309.78, y un salario mínimo de US$ 774.45.