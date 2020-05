El 73% de peruanos considera que las medidas económicas tomadas por el gobierno durante la pandemia del coronavirus no son suficientes, según la nueva encuesta de Datum publicada hoy en Perú21. Asimismo, el sondeo revela que el 21% cree que las medidas sí son suficientes. En tanto, el 6% no sabe.

Asimismo, al ser consultados a empresarios, el 68% de empresas grandes y medianas expresó las medidas no son suficientes. En el caso de empresas pequeñas, el 73% respondió que no son sufiicentes.

Por otro lado, al preguntar sobre las medidas tomadas en materia laboral, el 74% señala que “no son suficientes”; el 15% considera que “sí son suficientes” y el 11% no sabe.

En el caso de las empresas según su tipo, el 73% de las grandes y medianas respondieron que las medidas no son suficientes. De igual manera respondió el 75% de empresas pequeñas.

En lo referido a situación laboral, un 14% de peruanos indicó que trabaja en su casa desde que empezó la cuarentena, el 4% respondió que ya regresó a trabajar en los últimos días, el 9% indica que ha continuiado yendo a su centro de trabajo durante la cuarentena, y el 58% indicó que sigue sin poder trabajar.

Cabe precisar que el 15% restante precisó que no trabajaban desde antes de la cuarentena.

La encuesta Datum también preguntó sobre los ingresos durante la cuarentena. Así, al preguntar sobre cuál es la principal forma como viene solventando los gastos del hogar, un 37% indicó que recibe solo ingresos del hogar en mayo; un 8% señaló que recibe ayuda de terceros; el 16% señaló que a través de deudas y préstamos; el 8% indicó que por ingresos y tarjetas de crédito; un 12% señaló que por retiro de AFP; el 6% por uso de CTS; un 9% dijo que por bono del Estado; y el 4% dijo que con ahorros.

El sondeo también indica que el 15% de peruanos han sido despedidos; un 12% se encuentra bajo suspensión perfecta de labores, el 6% tuvo una reducción de sueldos, el 6% indicó que no cuenta con un trabajo y no se le permite trabajar, el 3% indicó que ha sido sujeto de pago diferido de una parte del sueldo, y un 50% indicó que ninguno de estos casos. El 1% no sabe/no especifica.

Al ser consultados sobre cuáles considera las iniciativas más importantes que han tomado las empresas y marcas para colaborar con la sociedad, un 35% dijo que son las donaciones a los hospitales, el 29% es controlar la cantidad de gente en los comercios, el 19% horarios especiales para personas mayores, el 9% albergues para enfermos de coronavirus, el 4% las donaciones a la comunidad, el 2% donar para investigación contra coronavirus, y el 2% dijo campañas sobre cuidados frente al COVID-19.

En lo referido al abastecimiento de abastecimiento de comida, el 53% indicó que ha tenido dificultades mientras que el 47% señala que no la ha tenido en este mes.

Por otro lado, al ser consutlados sobre cuánto tiempo cree que tomará la recuperación económica, el 32% indicó que sería entre 1 y 2 años; un 27% dijo que entre 7 meses y 1 año. El 41% de grandes y medianas empresas consideran que tomará entre 7 meses y un año; y el 46% de empresas comparten dicho periodo.

Finalmente, al ser consultados sobre qué frases las personas se identifican, un 62% se inclinó por “El gobierno está haciendo un buen trabajo manejando la crisis”; el 69% dijo que “la preocupación por la salud es más improtante que el impacto económico de la cuarentena”; el 56% indicó que “la mayoría de gente que conozco está cumpliendo estrictamente el distanciamiento social”; y el 70% expresó que “estaría de acuerdo con una extensión más de la cuarentena para estar a salvo”.

Ficha técnica: Encuesta de Datum Internacional para Empresa Editora El Comercio (Perú21 y Gestión). Grupo objetivo: Hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos. Ámbito geográfico: Nacional urbano (Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali). Tamaño de la muestra: 1,023 encuestas efectivas. Técnica: Encuesta online. Fecha de campo: 18 al 21 de mayo de 2020.

